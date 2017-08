Helen Lindes celebra por todo lo alto su primer cumpleaños como mamá

La modelo canaria ha cumplido 36 años y lo ha celebrado de la forma más especial, junto a su hijo Alan, que nació el pasado mes de diciembre, y viajando hasta Lanzarote, su tierra, para estar con sus familiares y amigos en una fecha tan especial. No le faltaron las sorpresas desde primera hora de la mañana, cuando su marido el jugador de baloncesto Rudy Fernández le sorprendió con un rico desayuno. Por la tarde lo celebró rodeada de los suyos en un exclusivo hotel de la isla muy cercano a la playa donde ha disfrutado de baños en la piscina junto al pequeño Alan. "No puedo pedir más en este momento. Estoy feliz de celebrar este día siendo mamá por primera vez, junto al hombre que amo y en la isla que me vio nacer". Ese fue el mensaje que la ex Miss España compartió con sus seguidores junto a una fotografía de lo más familiar.