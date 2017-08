Henrik de Dinamarca carga de nuevo contra su esposa

La semana pasada el marido de la reina Margarita de Dinamarca sorprendió con unas declaraciones en las que le decía "no quiero que me entierren contigo". La historia no ha terminado ahí. Cuando parecía que las aguas se habían calmado Henrik ha concedido otra entrevista en la que ha contado que siente que su mujer piensa que es tonto y que juega con él continuamente. El enfado del consorte se debe a que siempre se ha sentido en un segundo plano y cree que la reina no le ha dado el protagonismo que se merece.