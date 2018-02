Hilfiger cree que los desfiles son "aburridos"

Los desfiles de moda se han convertido en algo "aburrido" y están "en general anticuados", según opina uno de los creadores de ropa más populares, el estadounidense Tommy Hilfiger, que ayer presentó su nueva colección en la Semana de la Moda de Milán, unas propuestas inspiradas esta vez en las carreras de coches, especialmente las de Fórmula 1.

"Sólo puedo decirle que los desfiles, tal como los conocemos, en general están anticuados, y eso es precisamente por lo que hago lo que estoy haciendo con los míos, los estoy cambiando", comentó justo antes de su pase. El cuero, el neopreno, la seda, el denim, los chinos en algodón y estampados con los azules, rojos y blancos típicos de la marca estadounidense, pero donde también se pudieron ver negros y grises con motivos tomados del mundo de la Fórmula 1, dominaron las propuestas de Hilfiger y la ex modelo, ahora modista Gigi Hadid, quien firma parte de las 63 creaciones.

Con la asistencia de unas 2.000 personas y en un escenario que recreaba el asfalto de un circuito de carreras, hasta con boxes donde el público pudo acercarse a varios vehículos e incluso aprender a cambiar sus neumáticos, los diseños reflejaron una fusión entre "la herencia americana y del deporte moderno". Los asistentes podían adquirir en el momento los modelos mediante aplicaciones móviles basadas en el concepto See now Buy now (Mira ahora, compra ahora) difundido por la casa estadounidense.