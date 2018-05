Ibiza vive hoy su segunda 'Fashion Weekend'

Alvarno, Andrés Sarda, Custo Barcelona, Jorge Vázquez, 2nd LAB by The 2nd Skin Co. y una firma con sede en Londres como la de Melissa Odabash se congregan hoy en Ibiza, en el Usahaïa Beach Hotel para presentar sus colecciones resort veraniegas.

La isla ibicenca se incluye así por segundo en el calendario de la moda con la Mercedes-Benz Fashion Weekend España, con la participación de IFEMA, organismo que acoge la dos pasarelas madrileñas.

La modelo e influencer Lottie Moss es la invitada especial de esta edición que estará marcada por prendas femeninas "frescas, relajadas y alegres", con mucho colorido y reflejando la personalidad de Ibiza, aspirando a ser el mayor acontecimiento fashionista del más emblemático rincón de los veranos mediterráneos.

La periodista y presentadora de Maestros de la costura Raquel Sánchez Silva, es una de las invitadas a la cita junto a los modelos Oriol Elcacho, Davinia Pelegrí y Cristina Tosio, Cari Lapique y Caritina Goyanes, Elena Tablada, Arancha de Benito y conocidos influencers como Aida Domènech, Dulceida Fiona Ferrer; Josie, Alba Paul Ferrer o Claudia Diniz, entre otros. La cita está capitaneada por Charo Izquierdo, también directora de MBFW Madrid, y con Daniel Gomez Korf como director del evento.