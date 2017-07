JLo contrata a un detective para saber si su chico le ha sido infiel

Jennifer Lopez no se anda con chiquitas y, para saber si es verdad que su chico, el ex jugador de béisbol Álex Rodríguez, le ha sido infiel con una ex, ha contratado los servicios de un detective privado. Así lo asegura el periódico US Weekly, que indica también que al deportista no le ha hecho ninguna gracia saber que ha sido espiado y ha tenido una fuerte discusión con la cantante.

Los rumores de infidelidad de Rodríguez surgieron a principios de junio, después de que el tabloide National Enquired publicara una entrevista con Lauren Hunter, la supuesta amante del jugador. En ésta, la joven aseguraba que Álex Rodríguez, al que definió como "mujeriego empedernido" mantenía una relación ficticia con la diva del Bronx ya que, según asegura que le confesó, no se sentía atraído sexualmente por ella. A pesar de que Álex Rodríguez negó aquellas palabras, parece que a JLo no le han convencido.