, de Jaén al vestidor de Lady Gaga

El día que Leandro Cano vio que Lady Gaga lucía uno de sus vestidos, el mundo comenzó a cambiar para él. El diseñador jiennense había comenzado mucho antes a abrirse camino en la moda, y con bastante éxito por cierto, pero que la diva del pop hubiera elegido uno de sus diseños para acudir al show televisivo de David Letterman le dio el espaldarazo que necesitaba para que su nombre sonara con más fuerza fuera de las pasarelas nacionales. De eso hace dos años aunque aquella anécdota sigue recordándose hoy, como se ha podido ver hace sólo unos días en Fitur, donde Leandro Cano fue uno de los invitados para promocionar los 20 años de la marca 'Jaén, paraíso interior'.

Este joven de 33 años supo desde siempre que su vida estaría ligada al diseño. Al principio no tenía claro cómo enfocaría su pasión por el arte y por eso con sólo 16 años dejó la pequeña pedanía de Ventas del Carrizal para comenzar a estudiar fotografía y diseño gráfico en Granada. Se dio cuenta entonces de que el verdadero diseño que le gustaba se escondía tras las pasarelas y se matriculó en Diseño de Moda en Sevilla, donde comenzó a despuntar con un estilo arriesgado. Tanto es así que fue seleccionado para participar en los premios Puerta de Europa que concedía la pasarela madrileña de Cibeles Novia, un certamen que no ganó (logró el tercer puesto), pero que le abrió los ojos y le indicó que estaba siguiendo la senda correcta. Uno de sus mayores logros le llegó en 2012, cuando se hizo con el premio EGO de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid y donde consiguió el pasaporte para participar en el premio 'Designer for tomorrow' de Berlín, un certamen donde los diseños de su colección Buffet enamoraron al mismísimo Marc Jacobs, convirtiéndose en ganador entre más de 360 aspirantes.

Tardó poco en crear su propia firma, LUKE, una apuesta que no sólo le valió para conseguir el 'Dedal de Oro' como joven valor en 2014 sino también para comenzar a lucir sus diseños sobre la alfombra roja. María León es una de las actrices españolas que se ha enamorado de sus propuestas, como demostró en la pasada gala de los Goya, con un original vestido que no pasó desapercibido.

Muchos de sus diseños comparten ahora espacio con otros de McQueen o Margiela en un museo de Frankfurt, aunque seguramente algunos de estos datos habrían pasado desapercibidos si Lady Gaga no hubiera llamado a su puerta. Leandro ha vestido a la diva del pop en más de una ocasión, una relación de ida y vuelta que podría haber tenido hasta una parada en el altar si la cantante no hubiera roto su relación con el guapo de Taylor Kinney. Está por ver si Lady Gaga sigue confiando en el diseñador jiennense para sus próximas citas televisivas aunque, está claro que Leandro ya no necesita del espaldarazo mediático de ninguna diva para conseguir que su nombre ocupe titulares.