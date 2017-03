James Hewitt vuelve a negar que sea el padre del príncipe Enrique

Durante cinco años fue el amor prohibido de Diana de Gales. James Hewitt, hoy comandante retirado del ejército británico y apartado de la vida pública tras numerosos escándalos (desde su arresto por consumo de cocaína hasta su intento de suicidio), ha vuelto a salir a la palestra para negar de forma tajante que sea el padre del príncipe Enrique de Inglaterra, el hijo menor de los príncipes de Gales.

En una entrevista concedida a una televisión australiana, James Hewitt ha recalcado que cuando fue contratado para dar clases de equitación a Lady Di, en 1986, el pequeño Enrique, con el que ciertamente comparte el color del pelo y un cierto aire en las facciones, ya estaba en el mundo y tenía dos años. Por eso cuando la periodista le preguntó que si es el padre del príncipe, él volvió a contestar de forma tajante: "No, no lo soy". Y explicó que el rumor sigue estando en el aire porque "vende periódicos". "Probablemente es todavía peor para él, pobre chico", recalcó refiriéndose a Enrique.

En su entrevista a la televisión australiana, Hewitt dio algunos detalles de su relación con Lady Di, como que les gustaba "cocinar juntos, cenar, relajarnos y reírnos" y que a la princesa le encantaba dar paseos por la playa. Aseguró que la relación se rompió a principios de los años 90, después de que él fuera enviado a combatir a la guerra del Golfo. "Nos fuimos alejando gradualmente. Ya no podía verla tanto como quería", explicó. Lo que tiene claro es que no se arrepiente de la historia de amor que vivió con la entonces esposa de Carlos de Inglaterra. "No me arrepiento. Hubo algunas cosas que no estuvieron bien, pero no todo. Creo que era bastante fácil enamorarse de ella, así que puede perdonárseme por eso", dijo rotundo.