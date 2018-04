Los próximos 8 y 9 de mayo se desarrollará El Celler de Can Roca Experience, una iniciativa solidaria en la que Joan Roca cocinará dos cenas benéficas en México, concretamente en el resort Moon Palace de Cancún. Con el dinero recaudado se trabajará para la reconstrucción de escuelas que se destruyeron con los desastres naturales sufridos en 2017 en la Ciudad de México.

Joan Roca, chef de uno de los mejores restaurantes del mundo, forma parte de una iniciativa impulsada por BBVA Bancomer y Palace Resorts, la empresa a la que pertenece Moon Palace y de la que forman parte otros tantos resorts de lujo de todo el mundo.

Roca se encargará de la elaboración de dos cenas, dos experiencias gastronómicas exclusivas de las que podrán disfrutar quienes tengan un buen poder adquisitivo y, además, quieran disfrutar de la cocina de uno de los restaurantes que está en lo más alto de la vanguardia gastronómica, y, sobre todo, ser partícipes de una acción solidaria que agradecerán muchas familias e implicará un mejor futuro para la ciudad.

Como no podía ser de otra forma, el conocido chef ha declarado estar muy emocionado por poder ser partícipe de esta acción y de que el hecho de llevar la experiencia de El Celler de Can Roca al Moon Palace Cancún ayude a la reconstrucción de las escuelas afectadas por los terremotos que el año pasado arrasaron en la Ciudad de México. En este sentido, recuerda que su hermano Josep (Pitu), sumiller de El Celler de Can Roca, estaba en la capital y fue testigo de los efectos catastróficos de este desastre natural.

Las cenas que se celebrarán los días 8 y 9 de mayo tendrán como escenario en el restaurante La Trattoria que se ubica en el campo de golf Jack Nicklaus del Moon Palace Cancún, y que ha sido recientemente renovado. Las cenas darán comienzo a las 20 horas con un cóctel de bienvenida, momento en el que los asistentes podrán conocer en persona al artífice del menú, el cocinero Joan Roca.

El menú de El Celler de Can Roca Experience estará formado por catorce platos inspirados en ingredientes locales para rendir homenaje a la herencia culinaria mexicana, y el precio por persona será de 750 dólares (alrededor de 610 euros). Para solicitar más información, los interesados pueden contactar con la organización escribiendo al correo electrónico experience@palaceresorts.com, visitando la web www.palaceresortos.com o llamando al teléfono al + 52 998-193-1993.