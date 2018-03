Julián Contreras Jr. pide perdón a sus dos hermanos

Julián Contreras Jr. está deseando reconciliarse con sus hermanos, Cayetano y Francisco Rivera, tras superar -y reconocer públicamente- unos años malos debido a problemas económicos y también personales. Parece que el pequeño de los Ordóñez está fenomenal, recuperado, y eso salta a la vista. Dice que ha pasado tres años muy mal, pero que ahora está bien; asegura también que sus hermanos están dolidos y no quieren retomar el contacto. Julián habló abiertamente en un programa de televisión y aseguró que acepta que se equivocó cuando se fue de la boda de Cayetano con Eva González y se fue directo a Sábado Deluxe para hablar de todo lo que ocurrió allí, asuntos de familia que nunca tuvo que difundir.

La relación con sus hermanos se rompió hace dos años y medio, en noviembre de 2015. "Abandonamos el convite en silencio y con lágrimas en los ojos", reconocieron el hijo menor de Carmen Ordoñez y su padre, Julián Contreras, en el mencionado espacio rosa, tras contar que se sintieron "aislados" en la celebración.

Ahora Julián Junior ha entonado el mea culpa y reconocido que no actuó bien. "Creo que tuve muchos errores. Yo por mis circunstancias me he aislado", afirmó. "Tengo la voluntad de reconciliación, de verdad, pero si ellos quieren, no sé", comentó también en Viva la vida, el programa de Toñi Moreno al que también ha acudido recientemente y en el que no ha tenido objeción de hablar de nuevo del asunto y de la distanciada relación entre los tres hermanos, mientras Fran y Cayetano sí que parece llevarse muy bien con Kiko, su otro hermano, en este caso de padre e Isabel Pantoja. La presentadora incluso llegó a reñir a Julián por no haber intentado reconciliarse con sus hermanos antes: "Es muy fácil, llamas y pides perdón", dijo. "No les llamo porque considero que todavía no ha llegado el momento. Yo ahora sí quiero, pero no sé si ellos quieren..."

Francisco, por su parte, ha comentado al respecto que "es de buen cristiano perdonar", pero ha declinado hacer ninguna manifestación más al respecto. Quizás la reconciliación aún tarde un poco más en llegar.