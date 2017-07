Justin Bieber la lanzó a la fama sin preguntar

El poder de influencia de las redes sociales le cambió la vida de una día para otro. Normalmente la fama llega gradualmente y, a excepción de los casos de "familia de...", es aceptada y conseguida por uno mismo. Pero para Cindy Kimberly, una chica española de origen holandés pero de rasgos exóticos, que hacía su vida en la localidad alicantina de Denia, no fue así.

Un chico subió una foto de ella a instagram preguntando quién era y dónde la podía encontrar. Podría haber quedado ahí, pero ese chico era el cantante Justin Bieber y se armó el revuelo automáticamente. El número de seguidores subió de forma drástica y a los pocos días apareció en su casa una cazatalentos de modelos para proponerle a ella, y a su madre, traslarse a vivir a Barcelona y dedicarse al modelaje. Una vez allí le consiguieron un piso, una nutricionista y un entrenador personal. De esta manera tan precipitada cumplió uno de sus sueños, ya que según ella misma dice, siempre quiso ser modelo y actriz, y este ha sido el empujón clave para alcanzar la cima. Aunque no es la única ayuda que ha recibido, muy pocos saben que el representante del músico Kayne West se puso en contacto con ella para que fuera imagen de su firma Yeezi. Al principio creyó que era una broma, pero el resultado fue que tres días después se encontraba en Arizona conociendo al cantante. De la foto Justin Bieber dijeron que ella le había pagado para que la subiera y funcionara como campaña de marketing. Cindy ignora este tipo de noticias. De madre soltera y con pocos recursos, nunca ha tenido la oportunidad de poder permitirse grandes lujos o caprichos. Ahora es la española con más seguidores en las redes sociales. Tres millones de personas siguen todos los movimientos que hace. Su carrera se va afianzando poco a poco pero con pasos calculados. Las grandes firmas acuden a ella para que represente sus colecciones y sea su imagen. Es el caso de la marca de vestidos de novia Rosa Clará. Sin pensar en pasar por el altar, Cindy lleva poco menos de un año saliendo con el modelo Neel Viser, un atractivo chico rubio de ojos claros que ha conseguido enamorarla.

La modelo no olvida sus orígenes humildes, y asegura no haber cambiado mucho a pesar de que su vida haya dado un giro de 360º. Su meta es llegar donde más lejos pueda, y no tiene reparos para conseguirlos. Se define como muy responsable, y también participa en otros proyectos alejados del mundo de la moda. Le gustaría estudiar psicología en la universidad y conseguir otro de sus sueños, ser actriz. Para ello se está preparando con clases de interpretación. Además ha escrito un libro y dice ser apasionada de la lectura. Cindy, que saltó por los aires a la fama, también es una chica con los pies en la tierra.