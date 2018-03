Katy y Orlando, una relación montaña rusa

Katy Perry ya no intenta esconderlo. Todo lo contrario, parece que pretende avivar los rumores de su amor con Orlando Bloom de la manera más extravagante y divertida que a alguien se le hubiera podido ocurrir. Y es que la cantante se ha atrevido a salir a la calle vistiendo un mono con la cara del actor impresa. A eso se llama proclamar el amor a los cuatro vientos.

A finales del año pasado, once meses después de su ruptura oficial, Orlando Bloom y Katy Perry fueron pillados disfrutando de unas discretas vacaciones en las Maldivas. Ese fue el desencadenante que dio pie a que numerosos medios de comunicación hablaran de una posible reconciliación entre ellos.

Fue en marzo de 2017 cuando la cantante y el actor lanzaron una declaración conjunta anunciando que "se estaban dando un espacio respetuoso y amoroso en ese momento". En un escueto comunicado los artistas explicaban que ya no estaban juntos y que hacían ese anuncio "antes de que los rumores o las falsas informaciones estuvieran fuera de control". La ruptura pilló por sorpresa a los seguidores de ambos ya que unas horas antes del anuncio se les había visto posando sonrientes y en actitud cariñosa en la fiesta que Vanity Fair celebrada tras la entrega de los Oscar.

Desde entonces, sus evidentes mensajes, indirectas y likes en las redes sociales han dado a entender que han decidido darse una segunda oportunidad como pareja. Hace dos semanas, además, fueron vistos paseando por las calles de Praga, lugar en el que él graba su última serie y al que la cantante se habría desplazado para una breve escapada romántica.

Ahora, la intérprete de Swiss Swiss ha hecho su particular demostración de amor a Orlando Bloom, sorprendiendo a toda el mundo con otro de sus extravagantes looks. Porque Katy fue pillada el pasado jueves saliendo del estadio de Santiago de Chile en el que había actuado aquella noche con su gira The Witness Tour y vestía un curioso atuendo: un mono que le cubría todo el cuerpo y que tenía la cara de Orlando Bloom estampada por toda la pieza.

Aunque no ha habido confirmación oficial alguna, el referido mono fue el regalo que Katy le hizo al actor de Piratas del Caribe por su cumpleaños cuando salían juntos el año pasado. Y hasta su propia madre se lo ha puesto en alguna ocasión. Teniendo en cuenta que ninguno de los dos protagonistas se ha referido públicamente a su posible reconciliación, Katy Perry parece estar diciéndonos con esto: "¡Sí! ¡Hemos vuelto!" Pero con una pareja tan voluble, cualquier cosa es posible.