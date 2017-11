Kendall Jenner llega a lo más alto del Olimpo

Gisele Bündchen ha estado quince años en lo más alto de la lista que elabora la revista Forbes sobre las modelos mejor pagadas del mundo. Pero ya tiene sustituta. Kendall Jenner ha desbancado a la brasileña como la modelo mejor remunerada. El no haber participado en el desfile de Victoria's Secret que tuvo lugar hace unos días porque uno de sus contratos con otra firma no se lo permitía no ha supuesto ningún problema para la hermana de las Kardashian. En un año ha pasado de estar en la tercera posición a ocupar la primera gracias a su trabajo como imagen de prestigiosas firmas, a sus colecciones de ropa y maquillaje, a su presencia en los desfiles más importantes, a su participación en el reality que protagonizan sus hermanas y a sus redes sociales. Kendall va a terminar el año con unas ganancias de dieciocho millones y medio de euros. En segunda posición está Gisele, que pese a su retirada de las pasarelas hace dos años su cuenta bancaria cuenta con más de catorce millones y medio de euros. El tercer lugar lo ocupa Chrissy Teigen. A nivel internacional es menos conocida que sus compañeras pero en Estados Unidos es una de las mujeres que marca tendencia, entre otros aspectos por decir lo que piensa y por no esconder sus defectos. En las últimas semanas ha ironizado con el hecho de no participar en el desfile de Victoria's Secret porque la firma la considera imperfecta. Pese a los obstáculos con los que se encuentra en el sector Chrissy está de enhorabuena. A la buena nueva de que está esperando su segundo hijo con el cantante John Legend hay que sumar que la modelo va a terminar el año con once millones y medio de euros en el bolsillo.

Una de las veteranas de la lista es Adriana Lima. Este año la brasileña ha bajado de la segunda a la cuarta posición con unas ganancias de ocho millones y medio de euros. Otra muestra de que la nueva generación de modelos pisa fuerte son las hermanas Hadid. Forbes sitúa en quinto lugar a Gigi Hadid, que se ha embolsado ocho millones de euros. Cuatro posiciones más abajo está su hermana Bella, que en el último año ha ganado una fortuna de cinco millones de euros. Desde hace cuatro años, cuando sus carreras despegaron, se han convertido en imprescindibles de los desfiles, las portadas de las revistas y las campañas publicitarias de firmas internacionales. El sexto lugar es para Rosie Huntington-Whitely, que se ha embolsado ocho millones de euros en los últimos doce meses. Detrás está Karlie Kloss, que ha pasado de ocupar la tercera posición el año pasado a la séptima con siete millones y medio de euros. La sorpresa la ha dado Ashley Graham. Por primera vez en el top ten de las modelos mejor pagadas del mundo hay una de tallas grandes. La modelo curvy ha obtenido unas ganancias de cuatro millones y medio de euros en parte gracias a su lucha por reivindicar que las mujeres con curvas también deben tener un hueco en el complicado mundo de la moda.