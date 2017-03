Kim Kardashian se sincera: "Pensé que me iban a violar y me preparé mentalmente"

Han tenido que pasar cinco meses para que Kim Kardashian hable abiertamente sobre el atraco que sufrió el pasado 3 de octubre en la capital francesa. Su testimonio ha sido, como no podía ser de otra forma, en el exitoso reality que comparte junto a sus hermanas y su madre, Keeping up whith Kardashians. "Pensé que iba a ser violada y asesinada y me preparé mentalmente para ello", ha reconocido la celebrity visiblemente emocionada y ante la atenta mirada de sus hermanas Khloe y Kourtney. "Entonces (uno de los atacantes vestido como polícia) me puso cinta en la cara y en la boca, para evitar que gritara o algo. Luego me agarró las piernas y yo no tenía... ya saben, no tenía ropa interior (bajo su vestimenta) y él me empujó hacia él frente a la cama y pensé: 'ok, este es el momento. Me van a violar'. Me preparé mentalmente por completo, pero luego él no hizo nada y me amarró las piernas juntas con cinta", recordó entre lágrimas al tiempo que puntualizaba que llegó a pensar que le dispararían. "Me pidieron dinero y les dije: 'No tengo nada'. Me arrastraron hacia el pasillo, hasta arriba de las escaleras. Entonces fue cuando vi claramente el arma, tan clara como el día. Me quedé como mirando la pistola, mirando hacia abajo de las escaleras. Me estaban apuntando con un arma y pensé que en ese momento me iban a dar un balazo en la cabeza". Ante esa situación, Kim explicó a sus hermanas que se puso a rezar "para que Kourtney tuviera una vida normal despujés de ver mi cuerpo muerto en la cama".

La esposa de Kayne West se mostró convencida de que el atraco estaba planeado desde que llegaron a París. "Sabían que Pascal (el guardaespaldas) estaba fuera con Kourtney y yo estaba allí sola. Ellos tuvieron esa oportunidad y simplemente la aprovecharon", dijo rotunda.