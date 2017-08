Lacombinación de ocio y belleza

Los salones de bellaza, spas, centros de manicura y peluquerías se han convertido en el nuevo punto de encuentro para quedar con las amigas. A la vez que te cortan en pelo, te arreglan las uñas o te relajas con un masajes puedes compartir cotilleos y ponerte al día con tus amigas.

Pero esto no es nada nuevo, en películas americanas se ven a menudo chicas contándose las últimas novedades mientras se hacen algún tratamiento de belleza. El caso es que ahora esta práctica se ha reinventado y se ha convertido en un gran evento. Clases de maquillaje a domicilio, spas o casas rurales dedicadas exclusivamente a este tipo de reuniones. Las asistentes pueden acudir con sus amigas o familiares para recibir clases de maquillaje, tratamientos de lujo para el cabello o el cuerpo, sesiones de relajación mientras disfrutan con cócteles, cava, tartas, dulces o cualquier capricho que les apetezca. Ana Ruiz Sánchez, una empresaria del sector decidió abrir un salón, Blow Dry Bar, dedicado a esta actividad. "He querido huir de la típica peluquería y he creado un salón en el que el menú principal es lavar y peinar, un servicio que también incluye un asesoramiento personalizado y un retoque de maquillaje para acudir impecable a cualquier evento social o simplemente para sentirse bien uno mismo", explica.

Esta práctica se ha convertido en un completo acto social. Uno de las actividades más demandadas son cumpleaños de adolescentes. Es el perfil de chicas que más acuden a este servicio. Celebran su cumpleaños rodeadas de amigas y además cuidando y mimando su apariencia, con sesiones de maquillaje y talleres de estilismo. Las despedidas de soltera es otro de los eventos que más se realizan en este tipo de salón de belleza. Consejos, relax y amigas antes de la boda le viene bien a cualquier novia. Las beauty parties se han convertido en la última moda entre mujeres de todas las edades, que buscan nuevas experiencias, entretenimiento y originalidad con las amigas. Las empresas saben aprovechar el momento y la demanda.

En España han abierto múltiples salones con inspiración lujosa de Nueva York. Incluso restaurantes se han atrevido a hacer alguna sesión. En Madrid, el restaurante Zamburiña organiza veladas mientras a la vez que se degustan tapas y platos exclusivos, recibes clases y trucos de belleza a manos de profesionales. ¿Se puede pedir más? Ocio y belleza juntos para pasar una buen rato.