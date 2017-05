Laura Escanes sabe sacar rédito de su boda con Risto

Laura Escanes, la recién estrenada esposa de Risto Mejide, está sabiendo sacar provecho de su paso por el altar. Y no sólo porque el número de seguidores de sus redes sociales se ha duplicado en las últimas semanas ni por la jugosa exclusiva que ha vendido a Hola, por la que la pareja podría haber obtenido más de 80.000 euros, sino también y sobre todo porque su caché ha subido como la espuma tras su paso por el altar. Ahora ya no acude a los actos públicos en calidad de influencer, como hasta ahora, sino como celebrity. La próxima semana, además, la it girl tendrá que enfrentarse a los medios en su primer acto público tras su mediático enlace.