Lluvia de estrellas solidarias

Como cada verano, mientras unos contemplaban el hermoso espectáculo de las Perseidas en el firmamento, Marbella disfrutaba de su propia lluvia de estrellas en la cantera de Nagüeles. La Gala Satrlite relució ayer en una noche cálida repleta de caras conocidas en la que se lució esmoquin y vestido largo. Una noche en la que no faltó el humor, pero sobre todo la solidaridad, fin principal de esta celebración, en la que multitud de celebridades del mundo del espectáculo se unen con un fin benéfico donde todo lo recaudado se destina íntegramente a la Fundación Niños y Alegría y la Fundación Lágrimas y Favores que preside Antonio Banderas, anfitrión de la gala junto a Sandra García-Sanjuán. "Trataremos de recaudar el máximo dinero posible y esperamos pasar también una noche muy agradable, afortunadamente esta noche hace menos calor que otros años", comentó el actor.

El actor malagueño acudió acompañado de su novia Nicole Kimpel, que se convirtió en el centro de atención y punto de mira de los fotógrafos. Ambos estuvieron acompañados durante la presentación de la gala por la presentadora de televisión Anne Igartiburu, hilo conductor de la misma, y a la que no tardaría en sumarse la bailaora Sara Baras, una de las premiadas de esa noche. "Para mí es un honor estar aquí, tan cerca de Antonio y de Sandra y de este proyecto que hace lo que realmente todo el mundo sueña con hacer, ayudar a la gente que lo necesita", expresó. "Todos los años que vengo la verdad es que antes que hablar bailo, pero este año me ha tocado recoger un premio y me siento doblemente emocionada y contenta. El año que viene vendré otra vez con mis tacones de baile", agregó Baras, madrina de honor de la fundación Mi princesa Rett.

Entre el resto de premiados solidarios de la noche se encuentran la actriz Loles León, el cantante Miguel Poveda, Simeone y el estrella Michelín Dani García. Asimismo, por la alfombra solidaria pasearon igualmente artistas como Mónica Naranjo y Marta Sánchez, quienes no dudaron en fotografiarse juntas, entre otros muchos. Vestidos largos, tacones de vértigo y lentejuelas, fueron otros de los protagonistas de la noche. Además de la solidaridad, el humor fue otra de las piezas clave de esta gala, que un año más estuvo presentada por el humorista Carlos Latre y la supermodelo latinoamericana Valeria Mazza. "Estoy muy contento de volver a ser maestro de ceremonias y feliz de pasar esta noche entre amigos, de conseguir e intentar que de superar los dos millones de euros que llevamos conseguidos en todas las galas que llevamos", comentó Latre. La octava edición del festival de música Starlite comenzó el pasado 13 de julio y por sus tablas han pasado ya artistas internacionales de la talla de Elton John, Joaquín Sabina, Anastasia, Eros Ramazzotti o Anhoa Arteta, entre otros muchos. El último en actuar fue el cantante Dani Martín el pasado viernes, mientras que en los próximos días Andrea Bocelli, Ben Harper, Dvicio, El Arrebato o Manuel Carrasco, que repetirá concierto en esta edición tras colgar el cartel de entradas agotadas en el pasado mes de julio, harán lo propio en el escenario de la cantera.