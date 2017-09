Madrid llevará la moda a sus zonas emblemáticas

Madrid tiene todo listo para convertirse en epicentro de la moda española. La capital madrileña celebrará desde el próximo día 14 la edición número 66 de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week, una convocatoria que se presenta con numerosas novedades. La principal es que durante los dos primeros días los desfiles salen de Ifema y se trasladan lugares emblemáticos de la capital, como la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, los jardines de Cecilio Rodríguez en El Retiro, el Jardín Botánico o el Museo del Ferrocarril.

En esta ocasión, según han detallado los organizadores, la cita contará con los desfiles de 47 creadores y marcas, entre los que se incluyen algunos nombres muy esperados como Palomo Spain. Participan también por vez primera los diseñadores García Madrid, Isabel Núñez, Juan Carlos Pajares, María Clé, ManeMané, Pepa Salazar y Chromosome Residence.

Antes de que IFEMA abra sus puertas se celebrarán algunos desfiles como el de Roberto Verino, que repite su concepto de 'see now, buy now', esta vez en la galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde también presentará su colección ManeMané. Asimismo, Palomo Spain mostrará sus originales diseños en el hotel Wellington, también en la tarde del jueves 14.

Por su parte, la firma Desigual tendrá este año una presencia mucho más participativa en la MBFWM y en la jornada inaugural invitará a un grupo de nuevos diseñadores españoles a mostrar sus creaciones combinadas con las prendas de la colección otoño/invierno 2017 de la firma.

Además, la semana de lamoda madrileña contará con un programa 'off', en el que se realizarán otras manifestaciones de moda no incluidas en calendario en distintos puntos de Madrid. Así, los días 12 y 13, previos al inicio del programa oficial, se desarrollarán las presentaciones de Duarte Madrid, Miguel Marinero, Pilar Dalbat y Moisés Nieto; el 16, el desfile de JCPajares y el 21, las presentaciones de Euphemio Fernández y The Stoat.

El primero que mostrará sus creaciones sobre la pasarela de Ifema será Ulises Mérida, en un desfile que está previsto el viernes a las 10 de la mañana. En esta edición, las cuatro primeras jornadas de la pasarela madrileña acogerán las presentaciones de las colecciones de los diseñadores pertenecientes a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), así como de los otros diseñadores que no están adscritos a la asociación como Alvarno, The 2nd Skin y Marcos Luengo.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO, cuya apertura correrá a cargo de Zap&Buj, con su colección Wall Dress, firma ganadora de la octava edición del premio Samsung EGO Innovation Proyect.