Madrid, con M de moda

Madrid está a punto de convertirse en la capital de la moda con una nueva edición de la Mercedes Benz Fashion Week, que abrirá sus puertas el próximo jueves. Pero la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) quiere dar un paso más y ha creado un amplio entramado para mostrar la moda más allá de las pasarelas de Ifema. Rutas guiadas por la historia del traje, exposiciones, concursos de escaparates y talleres de diseño dan forma a un amplio programa de actividades que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad hasta el próximo día 21. Desde hoteles hasta museos, pasando por restaurantes o librerías; todos han querido poner su granito de arena para que la moda sea esta semana la verdadera protagonista en Madrid.

El Hotel Gran Meliá Fénix es uno de los que abrirá sus puertas al diseño español para mostrar en pequeñas pinceladas las colecciones que estrenan grandes diseñadores como Roberto Torretta, Hannibal Laguna, Ángel Schlesser, Duyos o Juan Vidal. Pero no será el único hotel de la capital que haga un guiño a la moda española. El Iberostar Las Letras de Gran Vía también se suma a esta campaña y ofrece en pequeños escaparates las piezas más destacadas de artistas como Jorge Vázquez, Miguel Marinero, Juana Martín, Teresa Helbig o Lebor Gabala. Así como el Dear Hotel, que dedicará una de sus habitaciones para mostrar los diseños de Maya Hansen. Las escuelas de moda también darán a conocer algunas de sus creaciones a través de originales muestras.

En cuanto a los museos, son muchos los que han secundado la propuesta de ACME, entre ellos el Thyssen, que abrirá sus puertas el próximo fin de semana para analizar en sus cuadros, a través de visitas guiadas, los principales cambios que se ha experimentado en la historia de la moda desde el siglo XV hasta la actualidad. El museo del Romanticismo también se suma a esta iniciativa y profundizará en la moda española de finales del siglo XVIII con diseños de la época. También el museo del traje, el de historia y el de Lázaro Galdiano harán un guiño al diseño español en otras épocas, así como el geominero y el museo de las Américas, que acogerán sendas exposiciones de joyería de Leyre Valiente. Las joyas serán también el hilo conductor de la muestra que se ofrecerá en el Museo Nacional de Artes Decorativas.

Pero 'Madrid es Moda' no se nutre sólo de exposiciones y rutas por los principales museos. Hay otros espacios creativos, como el restaurante Platea, que se presta para servir de escenario a los diseños de Cristina Piña, Dolores Cortés o Ian Fiz, entre otros. Llama la atención también el espacio gastro que ha creado para la ocasión Agatha Ruiz de la Prada en comunión con la restauradora Cristina Oria, con el que pretende mostrar sus nuevas creaciones bajo el título 'Love is in the food'.

También las librerías se suman a esta llamada de la Asociación de Creadores de Moda de España y no sólo realizarán escaparates alusivos sino que aprovecharán la semana para presentar libros relacionados con el mundo del diseño e incluso para ofrecer talleres pensados para los más pequeños, como el de diseños de calcetines 'Calentando pinreles'.

Entre las conferencias previstas para esta semana destaca la mesa redonda titulada 'Encuentros de moda y diversidad', así como las jornadas dedicadas a profesionales del sector organizadas por Deloitte, Acotex y Moda.es.

En total serán más de 60 acciones repartidas por distintos rincones de la capital madrileña las que se realizarán a partir de mañana como antesala de la próxima edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Se trata de vestir la ciudad y contagiarla del mejor diseño y, para eso, no se ha escatimado ni en medios ni en ganas.