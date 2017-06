Mafalda, una cantante en la corte de los belgas

Es hija de un príncipe y nieta de un rey, pero huye de todo lo relacionado con la realeza. A pesar de que podría haberse labrado un camino fácil como 'it-girl', tiene físico y estilo para ello, Mafalda Sajonia-Coburgo ha demostrado que es una mujer con los pies en el suelo y quiere hacer ver que sus logros no le han llovido del cielo.

Cuando la primogénita de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal dijo que quería ser cantante, nadie en su casa se sorprendió. La niña siempre mostró sus habilidades musicales, a pesar de que no finalizó sus estudios de piano. No obstante, el día que heredó el Ipod de su madre, con el que pasaba las horas muertas interesándose por los distintos estilos, tuvo claro que podría sacarle partido a aquella afición.

A los 14 años compuso su primer tema y a los 17 ofreció su primer concierto. "Me dí cuenta de que la música ocuparía un lugar muy importante en mi vida", dijo hace años a la revista Paper Magacine. Por eso, cuando vio que en Valencia la prestigiosa universidad de Berkley realizaba una audición para buscar nuevos músicos, no lo pensó y se presentó con un tema compuesto por ella misma. Aquella audición le abrió las puertas de una universidad por la que han pasado músicos de primer nivel, como Quincy Jones o Juan Luis Guerra. Mafalda llegó a Berkley en 2012 y lo primero que hizo fue quitarse de encima los apellidos que la vinculaban con la realeza europea, dispuesta a pelear por un sitio en la música americana con su Mafalda a secas. "Me gustaría abrirme camino en la música por mí misma, no por mis conexiones familiares", dijo en aquella audición en Valencia. Y poco a poco, lo está consiguiendo.

Esta misma semana ha llegado a España de la mano de Inditex, que ha confiado en ella para amenizar la presentación de la última campaña de Massimo Dutti. En su presentación en Madrid, a la que asistieron numerosos rostros conocidos, cantó ocho temas compuestos por ella misma, dejando claro que su pasión por la música no se trata de un capricho.