Malasia echa un pulso a Miss Universo

Winnie Harlow, la modelo con vitíligo de Desigual, abrió hace un par de años las puertas a la diversidad en el mundo de la moda mostrando orgullosa la despigmentación de su piel y ahora Evita Delmundo ha seguido su senda. Esta joven de 20 años se ha propuesto que los certámenes de belleza no sean tan encorsetados como hasta ahora y, con su cuerpo repleto de grandes lunares, aspira a ser la representante de Malasia en Miss Universo. Todavía no se sabe ni cuándo ni dónde tendrá lugar esta prueba, pero sí que Evita intentará abrir las puertas de la diversidad en estos certámenes igual que Winnie la abrió en las pasarelas.

Lo que en su día fue motivo de mofa entre sus compañeros de colegio, hoy es lo que distingue a esta guapa modelo, que ya acumula más de 50.000 seguidores en su perfil de Instagram. Evita asegura que fue una niña solitaria en su etapa escolar porque ninguno de sus compañeros, que la llamaban "monstruo" y "galleta de chocolate", quería jugar con ella. Este aislamiento aumentó su timidez durante la infancia, si bien cuando llegó a la etapa de secundaria, su estancia en un campamento le hizo reforzar su autoestima. No obstante, intentó pasar por quirófano para borrar los cientos de lunares que llenan su rostro y su cuerpo, aunque los médicos le alertaron de que aquella intervención podría poner en peligro su salud. "Ninguno de nosotros nace perfecto y todos tenemos nuestras propias fuerzas y debilidades. Así que no vea ninguno de sus defectos como una barrera para lograr lo que quiere", dice ahora convencida al tiempo que subraya que la belleza no está en el interior sino en "cómo te amas a ti mismo".

En su perfil de Instagram presume de haber conseguido el sueño de ser una de las aspirantes a Miss Malasia 2018. "Siento que es una buena forma de mostrar mi singularidad y confianza y espero poder inspirar a otros", ha subrayado, dejando claro que no cejará en su empeño y que, si esta vez no consigue la banda de 'la más guapa', seguirá buscándola en otros certámenes de belleza.