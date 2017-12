Malú y Pablo López juegan al despiste con la prensa

Los rumores de romance entre Malú y Pablo López se han disparado tras la intervención de ambos como coaches en La Voz y su participación en Mi casa es la tuya, la entrega del programa de entrevistas dedicada a Juanes. Al hecho de que ambos cantantes no han dejado de piropearse frente a las cámaras, se unieron los comentarios en el espacio de Bertín Osborne. "Yo quiero esta nevera cuando nos casemos", le pedía la intérprete de Invisible a su compañero de La Voz.

A estas declaraciones, que no se sabe si son de verdad o para jugar al despiste con los medios de comunicación, se suma la reciente ruptura de Pablo con su novia de toda la vida. El cantante malagueño decidía poner punto y final a su historia de amor con Laura Devesa tras once años de relación. Muy discreto con su vida privada, López no ha querido hablar después ni referirse al tema de su reciente ruptura. Por su parte, Malú también volvía a la soltería hace unos meses tras romper su discretísima relación con Gonzalo Miró. Tres años de amor en los que la pareja supo capear sus crisis y sobrevivir a la presión mediática. Aún así, la relación no marchó bien y en octubre se supo que la pareja ya hacía vida por separado.

Casualidad o no, lo que está claro es que muchos ven en la buena sintonía de Malú y Pablo López la chispa del amor. Su última visita a Mi casa es la tuya, en Telecinco, dejó claro que entre ellos existe algo muy especial. Por muchas bromas que haya entre ellos, ya se sabe lo que dice el refrán: "Entre broma y broma, la verdad asoma".

Los fans de Malú y Pablo López hablan ya sobre la posible relación sentimental de los dos artistas después de que ambos hayan colgado en redes sociales varias fotos en las que aparecen juntos y con apariencia de ser felices. De hecho, han llegado incluso a hablar ante las cámaras en plan jocoso de formar una familia: "Estoy buscando casa para ti y para mí, metemos un piano y formamos una familia", ha dicho Pablo, y en otro momento del programa de Osborne comentó: "Cuando nos casemos quiero que me regales un frigorífico así". Ni al presentador se le escapó el flirteo: "Llevan por ahí calladitos, calladitos, un rato", dijo, cuando Manuel Carrasco le preguntó por ellos al llegar. Por todo ello no es de extrañar que, aunque no hay todavía confirmación oficial, los seguidores bromeen con el asunto y hayan creado ya el hashtag #Palú. ¿Serán Malú y Pablo López la pareja revelación del inminente 2018?