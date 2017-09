Manuel Carrasco se queda sin fin de fiesta en Madrid

Monumental enfado el que mostró ayer Manuel Carrasco en Instagram con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. El cantante estaba indignado porque el proceder de la Administración, que ha esperado al último momento para suspender el concierto que iba a ofrecer este viernes en la plaza de toros de Las Ventas y que pretendía poner el broche a su gira Bailar el viento. "A mí todo esto se me escapa del entendimiento y lamento muchísimo cualquier perjuicio que os pueda causar esta situación. Me sabe muy mal de verdad por cada uno de vosotros que tenéis la misma ilusión que yo por compartir este último concierto. No es el final deseado de una gira tan bonita", dijo Carrasco en una extensa nota que pronto obtuvo la respuesta de sus seguidores con cientos de comentarios y miles de 'me gusta'. También Vanessa Martín, que tenía previsto ofrecer un concierto en Las Ventas este sábado, se ha visto en la misma situación que el onubense y también ha mostrado su enfado en redes sociales.