María José Campanario se defiende de las críticas

María José Campanario no está dispuesta a que se tomen a broma la fibromialgia que padece desde hace años, una enfermedad que la obliga con frecuencia a ingresar en un hospital. Aprovechando las redes sociales, la esposa de Jesús Janeiro ha sacado su lado más irónico para defenderse de los que la critican por sus constantes ingresos hospitalarios. "Que dios me perdone por gustarme estar ingresada y que tengan que cogerme dos vías al día para poder quitarme el dolor, porque como véis en la foto no me ocurre nada ¿verdad?", dice junto a una foto en la que muestra los moratones que le provoca el gotero. "Que Dios os perdone a todos los que no nos creéis, a todos los que pensáis que estos es un cuento, y no le deseo nada malo a nadie, pero ojalá sólamente por un día, pudiesis poneros en la piel del que sufre esta enfermedad. Que Dios me perdone por querer aún vivir y reírme", añade.