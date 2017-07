María José celebra su aniversario más difícil

María José Campanario y Jesulín de Ubrique han celebrado sus quince años de matrimonio. La idea de la pareja, tal y como contaron hace unos meses en una exclusiva, era hacerlo con una fiesta y renovar sus votos rodeados de su familia y sus amigos. Pero no ha podido ser. La mujer del torero lleva varias semanas ingresada en un centro psiquiátrico de Málaga. Los fuertes dolores que sufre debido a su enfermedad, la fibromialgia, hacen que le cueste dormir y descansar y eso le lleva a una gran desesperación. Por este motivo tomó la decisión de ingresar para paliar el dolor y mejorar su estado de salud físico y mental.

En estos difíciles momentos cuenta con el apoyo de su marido. Jesús se ha desplazado hasta Málaga para celebrar su aniversario junto a su mujer. María José ha salido de la clínica con un vestido playero y ha sorprendido con un cambio de look al teñirse el pelo de rubio. La pareja ha acudido a chiringuito y ha comido junta. Campanario no ha querido hacer declaraciones con respecto a su estado de salud, tan solo ha dicho que está mejor y ha agradecido el cariño a los periodistas que se interesaban por cómo estaba. Para desconectar al cien por cien hace unas semanas la mujer de Jesulín de Ubrique decidió cerrar su cuenta de Instagram, en la que últimamente tenía que hacer frente a algunas polémicas por las imágenes que compartía o los comentarios que escribía. Algo que no ayudaba en nada a su complicada recuperación.