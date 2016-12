María del Monte se despide de 2016 por todo lo alto

EL 2016 ha sido el año de María del Monte asegura que en su vida siempre se ha movido por "impulsos", la idea de superar un reto o pasarlo bien le puede. "Yo me dejo llevar, soy intuitiva desde siempre en todos los terrenos de mi vida y no me ha ido mal", asegura. Este año se ha convertido de nuevo en la auténtica estrella de la televisión autonómica andaluza presentando el programa de los sábados noches, Yo soy del Sur, donde los concursantes participan cantando sevillanas. Dirigido por Manolo Paíno, el programa es uno de los preferidos por los andaluces y en él están de jurado la bailaora Cecilia Gómez, el cantante Pepe "El Marismeño" o Pive Amador. En el programa especial de Nochebuena, María del Monte se convirtió en la opción preferida por los andaluces. Hoy sábado, también presenta un especial de Nochevieja, con el nombre de Yo soy del Sur. ¡Feliz 2017!, que comenzará a las 22.00 y hará una conexión especial con Huelva a partir de las 23.40 para las campanadas, con Toñi Moreno y Miguel de Miguel.

María sigue pasando estas fiestas en familia junto a su madre, Bibiana, de 91 años, que posee una vitalidad envidiable: "Somos unos 35 cuando nos reunimos y hay de todo, comida, cante, a veces hay lágrimas cuando hemos recordado a los que no están, pero, por encima de todo, hay mucho cariño. Mi madre es una mujer incansable y su sentido del humor nos supera".

En el año que finaliza hemos tenido oportunidad de verla también en TVE formando parte de Masterchef Celebrity, aunque sólo participó en dos ediciones y decidió abandonar. Fue protagonista hasta de los informativos de TVE al dirigirse al jurado con una frase antológica "tienen la cara del fiscal de Morena Clara". Ella quita importancia a aquel hecho: "Yo soy del Sur y esa es una expresión que aquí se utiliza mucho. Fernando Fernán Gómez en esa película, Morena Clara, ponía una cara muy seria, muy malaje, no era nada ofensivo. Quien me conoce sabe que yo todo me lo llevo al terreno del humor, la vida hay que tomársela con humor…".

Además, el motivo principal de su marcha, según comenta, fue relacionado con su salud: "Me fui principalmente por un problema que tenía en la rodilla que no me permitía estar de pie tantísimas horas. Lo sobrellevaba, pero el día que estuvimos en exteriores y había que correr por el campo me sentí mermada, pensé que podía perjudicar a mis compañeros y decidí irme". La cantante acabó el año 2015, el mismo día 31, con una caída desafortunada: "me rompí dos ligamentos, una fractura en la meseta tibial, dos edemas óseos y pasé los cuatro primeros meses de este año sentada, de la cama al sillón y del sillón a la cama. Fueron cuatro meses muy fastidiosos, con una rehabilitación intensa pero, afortunadamente, me libré de operarme".

El año 2017 se cumple el 35 aniversario de su paso por el concurso Gente Joven de TVE que ganó y fue el principio de su carrera profesional: "Aunque el tiempo pasa rápido cuando todo va bien y es eterno cuando quieres que pase. En la vida aprendes de todo, de lo bueno y lo malo. El trabajo es cíclico, mejor a veces, menos bueno otras, sigo trabajando y, con salud, no puedo pedir más".

Con este balance asegura que se siente muy satisfecha y lo percibe en la calle, en la gente. "Para mí es un lujo estar todos los sábados en directo en los hogares de los andaluces, y, además, el 2 de enero haremos una gala especial en la que cantaré con todos los concursantes. He pasado con ellos la Nochebuena, la Nochevieja y ahora la primera gala del año.Trabajo porque soy una curranta y me gusta trabajar, no puedo estarme quieta. A mi vida llegan cosas que son retos y me apetece. El trabajo dignifica, te ayuda a tener la mente sana y además hay que vivir …aunque es cierto que para vivir necesito poco. El dinero sirve para poco porque no se puede comprar tiempo con él", explica.