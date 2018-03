Mario Casas se pone 'rojo' al hablar de Blanca Suárez

Mario Casas parecía un adolescente cuando los periodistas le preguntaron por su más que posible romance con Blanca Suárez. "Blanca y yo siempre hemos sido amigos (...) No te voy a hablar de eso ¡Me preguntáis por cosas que me dan vergüenza!", comentó en la presentación del documental The best day of my life, en Madrid, entre risillas nerviosas y poniéndose colorado como un tomate. "Es una gran mujer. Es maravillosa", añadió en una entrevista posterior.

El actor lleva soltero desde que rompió con Berta Vázquez en 2016, mientras que Blanca hace apenas dos meses que lo dejó con Joel Bosqued. A ninguno le ha hecho falta confirmar nada porque el hermano de él, Óscar, no se ha cortado al hablar de la nueva pareja: "Es Blanca Suárez, a quién no le gustaría tener de cuñada a Blanca Suárez", bromeó.