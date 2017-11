Matilde Solís, una vida de altibajos junto a los Alba

Matilde Solís comenzó a acaparar la atención mediática con tan solo 25 años. Miembro de una de las familias aristócratas sevillanas más importantes, cuando se anunció su compromiso con Carlos Fitz-James Stuart, el hijo mayor de la entonces duquesa de Alba y heredero de su título, su vida cambió por completo. El protocolo y los actos sociales se convirtieron en parte de su vida diaria. Aunque la hija del marqués de la Motilla ha sufrido depresiones desde los 22 años, el límite llegó cuando se intentó suicidar. Un episodio negro para la casa de Alba. Según se sabe ahora, gran parte de sus problemas se deben a los presuntos abusos sexuales que sufrió de su psiquiatra, Javier Criado. Treinta años después, la que podría haber sido la actual duquesa de Alba -de no haberse separado en 2002 de Carlos Fitz-James Stuart-, ya no se calla y ha denunciado esta mala praxis de un médico por otra parte muy popular en Sevilla.

Hace un par de años, Matilde Solís publicaba una carta en la que acusaba a Criado, conocido como el psiquiatra de la jet set sevillana, de haber "abusado" de ella cuando era "maleable, vulnerable. Con los límites de la moral borrosos y otros problemas que él ignoró". Dos semanas después de que dicho doctor acudiera a declarar como investigado por ocho denuncias de esta misma índole que sí han sido admitidas a trámite y que él no duda en calificar como conspiración de sus pacientes, la ex duquesa de Huescar ha escrito en Facebook: "En la carta no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado. Sufrí abusos sexuales. Aparte de todo lo demás. Las mujeres que han dado su testimonio, me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más". La de Matilde es una entre las 24 denuncias que no lo fueron en su momento por ser delitos prescritos, aunque la abogada de las víctimas no descarta que todas y cada una de ellas puedan declarar como testigos.

Con el actual duque de Alba tuvo dos hijos, Fernando y Carlos, que la están apoyando en estos difíciles momentos. Matilde volvió a casarse y en 2004 tuvo un tercer hijo junto a Borja Moreno Santamaría.