Medio millón de personas están pendientes de ella

Instagram es el escaparate donde la presencia e influencia juvenil alcanza su mayor grado. Un influencer es, según la Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación, "cualquier persona que, por su experiencia y credibilidad, tiene el poder de influir en otras porque se identifican con ella, la admiran, confían en ella y respetan su opinión, independientemente de que lo haga a través de medios on u off line". Pues eso, el reino de los influencers es la creciente instagram, y la K (mil) que va detrás del número de seguidores la señal que idéntica al más poderoso.

María Pombo, de 22 años, acumula el número 554.000 fieles, seguidores que están pendientes de cada foto, cada vídeo y cada movimiento que hace. Y eso no es todo, en Youtube también tiene una apreciablle red de suscriptores. 130.000 seguidores esperan cada semana a que suba un vídeo a la plataforma. Además colabora con la revista Hola! para su canal de youtube, donde comparte secretos y tendencias sobre los looks de la temporada.

La publicidad que hacen no es de productos en sí, es de un estilo de vida y actitud diferente al resto

Pero esto no llegó de la nada, cuando María creó su perfil de instagram, no imaginó que esto pudiera ocurrir. La fama empezó a llegarle durante su noviazgo con el jugador de fútbol ávaro Morata, ahora felizmente casado. Durante el periodo que estuvieron juntos, Pombo fue perseguida por los medios gracias a su estilo. Una vez dejaron la relación, ella ya había hecho su camino por sí misma. Ahora lleva dos años saliendo con el empresario Pablo Catellano, del que está muy enamorada.

El trabajo de una influencer consiste en compartir una vida que deja de ser privada. En Instagram publica fotos de su día a día, sus viajes, looks y momentos de diversión. En youtube se puede ver la parte más familiar, donde sube vídeos con sus hermanas y su novio y las experiencias que vive. La publicidad que hace, más que de un producto en sí, es de ua actitud y estilo de vida.

La moneda de pago va desde prendas de ropa, regalo de las marcas para que las promociones, viajes a lugares paradisiácos donde hay playa y siempre es verano, o dinero por cada publicación en la que colabora alguna marca. "Es un trabajo pero me lo paso super bién porque hago lo que realmente me gusta", afirma. ¿A quién no le gustaría llevar una vida como la de ella? Muchas pesonas, en general chicas, se han subido al carro de esta nueva profesión. Suelen ser amigas entre ellas y comparten sus ideales vidas, al menos en apariencia.