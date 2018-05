Meghan Markle nunca será princesa, sí duquesa

El príncipe Enrique y la ex actriz norteamericana Meghan Markle están a punto de contraer matrimonio. El próximo sábado 19 el mundo tendrá los ojos puestos en el Castillo de Windsor, escenario en el que el hijo de Carlos de Inglaterra dará el 'sí, quiero' a su famosa -y polémica- prometida. Sin embargo, aunque a su madre, Lady Di, le dieron el título de princesa de Gales el día que contrajo matrimonio, Meghan nunca será princesa y hay una insólita razón para ello. A pesar de casarse con un príncipe, Meghan correrá la misma suerte que Catalina y obtendrá un título de duquesa, pero no de princesa. Esto ocurre porque la actriz, al igual que la esposa del príncipe Guillermo, no proviene de una casa noble. Los medios aseguran que Isabel II mantenía reservado un ducado para cuando su nieto predilecto se casara, por lo que todo indica que Markle se convertirá en la próxima duquesa de Sussex, pero no princesa de Gales. Sí será llamada 'Su alteza real'.