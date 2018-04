Meghan quiere ser la nueva Lady Di

El próximo 19 de mayo, Meghan Markle se transformará en princesa y en nuevo miembro de la familia real inglesa tras dar el sí quiero en Windsor al príncipe Enrique. Pero un mes antes, todas las miradas están puestas en una biografía no autorizada de la ex actriz titulada Meghan, la princesa de Hollywood, que se publicará la semana que viene y del que ya s ehan desvelado muchos ingredientes. Su autor es Andrew Morton, especialista en la realeza británica y, entre otras cosas, biógrafo personal de Lady Di. En dicho libro no se deja muy bien parada a la novia del nieto de Isabel II y, entre otras lindezas, se acusa a Meghan de querer convertirse en una nueva Diana de Gales.

Cuando Morton publicó en 1992 Diana: Su verdadera historia se convirtió en un auténtico best seller pues en su día destapó la crisis matrimonial entre la princesa Diana y Carlos. Por el momento su nuevo trabajo tampoco va mal de ventas y también incluye algún que otro dato polémico sobre la vida de la futura nuera del príncipe de Gales.

Como que es "fría y ambiciosa" y que todo su afán es "suplantar" de alguna manera el hueco dejado por Lady Di, conquistando al pueblo inglés primero y luego al resto del mundo. Al parecer, Meghan siempre ha visto a la que hubiera sido su suegra, como un "modelo a seguir" y sentía mucho interés por el trabajo humanitario que Diana llevaba adelante. "Ella siempre estaba fascinada por la familia real. Quiere ser una princesa Diana 2", relató al autor Ninaki Priddy, una amiga de Markle de la infancia. De hecho, cuenta que el día en que se retransmitió el funeral de Diana de Gales se mostró muy afectada, "lloró" y ese suceso marcó un antes y un después en su vida para siempre.

La biografía, que saldrá publicada el próximo jueves, describe a una Meghan de fuerte personalidad. Cuando decidió poner fin a su primer matrimonio con el productor Trevor Engelson en 2013, la protagonista de la serie Suits le mandó a su entonces marido el anillo de bodas y el de compromiso por correo. Esto le causó un gran enojo a Engelson, y este sentimiento al parecer aún perdura.

Los amigos de Meghan en Los Ángeles también contaron que ella ya no tiene tiempo para verlos, que les cancela sus encuentros a último momento y que espera que ellos acomoden sus agendas a la suya, repleta de compromisos desde que es la prometida del príncipe Enrique.

Morton cuenta también que, antes de conocer a Isabel II, Markle practicó tomar el té en un negocio de los suburbios de Los Ángeles conocido como Rose Tree Cottage, que sirve el tradicional "té de la tarde", compuesto por bocaditos de pepino y scones (bollos ingleses). Teniendo en cuenta la repercusión mediática de todos y cada uno de sus momentos, el libro que verá la luz el jueves está destinado a ser un éxito editorial.