Mejor que nunca a los 70 años

Cumplir setenta años y estar en la flor de la vida es posible. Solo hay que ver a algunos de los galanes de Hollywood y a estrellas de la canción que tras haber cumplido los setenta no piensan en jubilarse aunque económicamente se lo puedan permitir y tienen una energía envidiable. Disfrutan como nadie de las canas tras pasar la barrera de los setenta. A sus setenta y cinco años Harrison Ford continúa en activo y cosechando éxitos. En lo personal no deja de viajar junto a su mujer Calista Flockhart, la conocida actriz con la que se casó hace siete años. Otro de los actores más atractivos de Hollywood es Arnold Schwarzenegger, que este fin de semana sopla setenta velas. Durante su juventud obtuvo varios premios de halterofilia y culturismo y en la actualidad sigue practicando deporte, algo que hace que tenga un buen físico. Además continúa trabajando en el cine y compagina su faceta de actor con la de político. En los últimos meses no para de recorrer Estados Unidos para participar en actos de su partido.

El que ha conocido mucho mundo a lo largo de su vida debido a su trabajo es Mick Jagger. Con todo el ajetreo que ha tenido en su vida personal y profesional, incluidos algunos escándalos, el cantante de los Rolling Stones continúa ofreciendo conciertos en los que da lo mejor de sí mismo y hace un año fue padre por octava vez. El artista a sus setenta y cuatro años vive en una eterna juventud. Dos años menos tiene Michael Douglas. En los últimos años ha pasado por momentos complicados por problemas de salud pero continúa siendo uno de los galanes de la industria cinematográfica y forma un bonito matrimonio junto a su compañera de profesión Catherine Zeta Jones. En este grupo de septuagenarios atractivos y en activo también se encuentra Robert De Niro. El actor de setenta y tres años, que estos días ha estado en Ibiza disfrutando de sus vacaciones, continúa protagonizando comedias que gracias a su participación se convierten en éxito de taquilla. Su compañero Dustin Hoffman no tiene nada que envidiarle. A sus setenta y nueve años continúa en la lista de los actores más influyentes del mundo. La estrella de la música Paul McCartney continúa siendo noticia a sus setenta y cinco años. El cantante de Los Beatles sigue triunfando con su música. En la gran pantalla también continúa Al Pacino a sus setenta y siete años. El actor no ha perdido la picardía que siempre le ha caracterizado. No hay que olvidar a uno de los españoles más conocidos a nivel internacional tanto por su trabajo como por su fama de mujeriego. Julio Iglesias cumplirá setenta y cuatro años el próximo mes de septiembre. Pronto se unirán a este grupo algunos como Richard Gere, que dentro de dos años cumplirá setenta.

Hay otros que ya han cumplido los ochenta que se mantienen más vivos que nunca. Entre ellos uno de los hombres más queridos del panorama hollywoodiense, Morgan Freeman. El camaleónico actor celebró su ochenta aniversario el mes pasado y en lugar de retirarse continúa participando en películas. Michael Caine sigue trabajando en el cine con ochenta y cuatro años. El actor hace un cameo en Dunkerque, uno de los estrenos más exitosos de las últimas semanas. El mes que viene Sean Connery cumplirá ochenta y siete años. Hace seis anunció que se retiraba de la vida pública pero continúa siendo uno de los galanes del cine a nivel internacional. Y la misma edad tiene el gran Clint Eastwood, que no ha perdido el atractivo que le caracterizaba en su juventud.