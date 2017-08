Melanie por fin encuentra la calma

La actriz cumple 60 años en un momento en el que para ella es fundamental la tranquilidad. Desde que puso fin a su matrimonio con Antonio Banderas hace ahora tres años su vida y sus prioridades han cambiado mucho. Al principio no fue nada fácil. La polémica rodeaba a la separación de una de las parejas más aclamadas de Hollywood y Melanie tuvo que hacer frente a comentarios que aseguraban que lo que quería era aprovecharse del acuerdo de divorcio. También tuvo que aceptara la nueva relación de su ex marido con Nicole Kimpel, con quien comenzó su romance a los pocos meses de terminar su matrimonio de dieciocho años.

Desde hace un año todo es diferente y Melanie ha decidido disfrutar de la vida. "Me estanqué personalmente y no quiero que eso vuelva a suceder. Quiero disfrutar de la vida. Quiero hacer lo que me apetezca", ha contado en una entrevista para la revista estadounidense Porter. Además se ha atrevido a hablar sobre sus adicciones del pasado y sobre sus retoques estéticos, algo de lo que se arrepiente y a lo que puso solución. Melanie asegura que hoy se siente mejor que nunca. Tan solo hay que echar un vistazo a sus redes sociales para ver que la actriz sopla feliz las velas de su 60 cumpleaños. Continuamente comparte fotografías en las que aparece con su familia y con amigos, sus mayores apoyos en los momentos complicados. Y entre esas fotografías también aparece Antonio Banderas. El verano pasado Stella del Carmen, la hija que tienen en común, compartió una fotografía en la que sus padres aparecían juntos. La ex pareja mantiene por fin una relación cordial por el bien de la joven. Javier Banderas, el hermano del actor, lo confirmó hace unos días: "Se llevan muy bien y hablan casi a diario porque tienen una hija en común que estudia cine en Los Ángeles". Griffith está volcada en sus tres hijos, Stella, Dakota y Alexander, a los que ha cedido todo el protagonismo. Presume de los tres en Instagram, donde comparte imágenes de su día a día y de sus éxitos profesionales y personales. En los últimos años ha acompañado a Dakota, que ha seguido los pasos de su madre en el mundo del cine, a diferentes alfombras rojas y no le ha robado ni un ápice de atención. Ella prefiere estar en un segundo plano.

En cuanto al trabajo Melanie selecciona cada vez más sus apariciones en el cine y su asistencia a eventos se ha reducido. Ahora su prioridad es vivir lejos de los focos y de la presión mediática. En el amor también está pasando una etapa serena. Desde que se divorció de Antonio no ha encontrado a la persona con la que compartir su vida. Y tampoco tiene prisa. Tras tres matrimonios fallidos tiene claro que es momento de dedicarse tiempo a sí misma, de disfrutar de la vida y de la gente que le rodea.