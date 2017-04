Mesas nómadas para un viaje gastronómico

Mesas que viajan por todo el país, catas sensoriales y un exquisito menú basado en ingredientes y sabores del mundo. Así son las mesas nómadas del Exploratorium de San Miguel Selecta que hacen su parada andaluza en Málaga los días 10 y 12 de mayo con propuestas de José Carlos García, el chef del restaurante JCG que pertenece a una generación de profesionales que ha situado a Málaga en la élite de la cocina nacional. Se trata de dos cenas que tendrán lugar en un emplazamiento inédito y sorprendente. Para llegar hasta allí los asistentes serán recogidos en un transporte marítimo muy especial. Las plazas son limitadas y todo aquel que desee participar en esta experiencia podrá hacerlo apuntándose en la página web exploratorium.es. Durante las cenas, el maestro de ceremonias y un maestro cervecero compartirán la historia de exploración de San Miguel Selecta a través de actividades muy interesantes que permitirán conocer nuevas culturas y descubrir los mejores ingredientes. Así es la filosofía de Exploratorium de San Miguel Selecta, que marida a la perfección con la cerveza Premium que invita a descubrir el placer de explorar la selección de los mejores ingredientes de Europa. Y es que San Miguel Selecta es el resultado de más de 125 años de viajes alrededor del mundo; es el legado de un grupo de exploradores y maestros cerveceros que decidieron ir en busca de las mejores materias primas y técnicas de elaboración para conseguir la mejor cerveza. Si algo tiene claro José Carlos García es que "viajar es un ingrediente fundamental en la vida. En cada sitio que voy me integro para extraer lo mejor de ese lugar. Aprendo todo lo que puedo para llevarme esa experiencia, esos sabores, esos aromas para integrarlo en la cocina". En sus elaboraciones el malagueño no duda en destacar los sabores de su tierra. "De todos los sabores del mundo, me quedo con los de Málaga", asegura. Por eso es el chef idóneo para llevar a cabo esta experiencia.

El encargado de dar el pistoletazo de salida a estas mesas nómadas hace unas semanas fue Sam Kass, el chef que trabajó en la Casa Blanca durante la administración de Obama. "En mi etapa en La Casa Blanca llegué a crear un huerto ecológico junto a Michelle Obama, para poder contar siempre con ingredientes frescos y de calidad", dijo. "Al igual que San Miguel Selecta, mi cocina está inspirada en los mejores ingredientes. A través de la exploración y mis viajes, he podido descubrir infinidad de sabores en los que he basado mi cocina", declaraba. "Este proyecto me llamó la atención desde el primer momento. Que la gente pueda disfrutar de cenas con grandes chefs y en localizaciones inesperadas es una experiencia que todo el mundo debería probar", comentó Kass durante la presentación. Las mesas nómadas ya se han celebrado en Madrid y Barcelona y próximamente llegarán a Bilbao, Burgos, Gijón y Oviedo. Además de José Carlos García, otros chefs que han participado en estas mesas nómadas perfectas para explorar y compartir son Jordi Cruz, Mariano Mier, Ricardo Pérez o Pedro Martino.