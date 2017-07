Messi anota su mejor gol

Argentina se paralizó el viernes (madrugada del sábado en España) para ver de cerca la boda de Messi, su dios albiceleste. Hace casi 30 años pasó lo mismo con otro astro del fútbol, pero la boda de Maradona no tiene nada en común con la de Messi, como tampoco tienen nada que ver sus protagonistas. Si la del 'Pelusa' fue todo ostentación, con más de 1.200 invitados, la del 'Pulga' ha sido justo lo contrario: sólo 260 asistentes, entre los que se encontraban sólo sus familiares, sus amigos más directos (entre ellos como no podía ser de otra forma sus más allegados del FC Barcelona) e incluso algún que otro vecino del humilde barrio de La Bajada, donde Lionel pasó vivió su infancia. Fue una boda sencilla y así lo dejó claro el juez que se encargó de celebrar el enlace: "Son tremendamente correctos, tremendamente humanos. No han pedido nada especial". Y es que, si por algo se caracteriza Lionel Messi es por su discreción, como discreta ha sido también la relación que ha mantenido con Antonella, una bella argentina de la que se enamoró el futbolista cuando sólo tenía nueve años y que se ha sabido mantener en un discreto segundo plano desde que se hizo oficial su noviazgo hasta ahora.

A pesar de la normalidad que los novios le dieron a su boda, la ciudad de Rosario se volcó con la seguridad del entorno y fueron más de 400 los agentes que velaron porque todo transcurriera sin incidentes.

Los novios llegaron al hotel Pullman, donde tuvo lugar el enlace, pasadas las siete de la tarde. El sí quiero llegó tras una breve ceremonia en la que su hijo mayor, Thiago, de cuatro años, tuvo un protagonismo especial, ya que estuvo en todo momento sentado junto a sus padres. También tuvieron un lugar destacado los hermanos de ambos contrayentes, que fueron los únicos que ejercieron como testigos.

La novia lució un bonito vestido de guipur de Rosa Clará, de corte sirena y pronunciado escote corazón, y el novio vistió de Armani.

Al finalizar la ceremonia, los novios posaron para los más de 150 periodistas acreditados, eso sí, lo hicieron con el recién estrenado libro de familia en la mano, un documento que, por cierto, finalizaba en 10 (el dorsal de Messi) a petición del futbolista.

No fueron los únicos que posaron en la alfombra roja del hotel. Lo hicieron también sus compañeros del Barça junto a sus respectivas esposas, a excepción de Piqué y Shakira, que pasaron directamente al convite. Fue muy comentada la presencia de la colombiana, ya que muchos aseguraban que su relación con Antonella es poco fluida, como comentado fue también a posteriori el diseño con transparencias que escogió para la ocasión, ya que era el mismo vestido de Yolancris con el que había posado semanas antes para una revista italiana. Entre las más estilosas de la noche, Vanesa Lorenzo, la mujer de Carles Puyol, que escogió un vestido de terciopelo en tono maquillaje y escote asimétrico.