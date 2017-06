Messi regresa a Rosario para dar el sí a Antonella

Lo que comenzó siendo un juego de niños termina hoy en el altar. Lionel Messi se casa con Antonella Rocuzzo, la madre de sus dos hijos y la que fuera su compañera de juegos antes de iniciarse como futbolista infantil en la plantilla del Barcelona.

Podrían haber elegido cualquier rincón del mundo para sellar su relación, de la que se comenzó a hablar hace ahora una década, pero el futbolista, fiel a sus orígenes, ha preferido que sea Rosario, la ciudad natal de ambos, la que sea testigo de esta unión.

A las siete de la tarde hora local (once de la noche en España), Lionel y Antonella se darán el sí quiero en una ceremonia civil que tendrá lugar en los salones del hotel Pullman, del complejo City Center, y que reunirá a 260 invitados. La boda, como lo ha sido su relación, será una ceremonia discreta y así quedó claro hace escasas semanas cuando la pareja despidió a la 'wedding planner' porque se estaba excediendo en los planes incialmente previstos. Es tal la privacidad que buscan los novios que todo el personal del hotel donde se celebrará el enlace ha tenido que firmar un contrato de confidencialidad para evitar filtraciones a la prensa. No obstante, hay 150 periodistas acreditados para la ocasión, si bien estarán en un salón anexo y sólo podrán fotografiar a los novios en caso de que éstos decidan posar para ellos.

Para garantizar que no se produce ningún altercado en las inmediaciones del hotel donde se celebrará el enlace, la zona está vigilada por un operativo integrado por más de 400 agentes de la fuerza de seguridad nacional y de la provincia de Santa Fe.

A pesar del secretismo que rodea a esta boda, se han filtrado algunos detalles, como que el vestido que lucirá Antonella será de la diseñadora catalana Rosa Clará, o que el menú que se degustará en la cena posterior incluirá platos de todo el mundo, con un guiño especial a la gastronomía argentina. Se sabe también que la encargada de amenizar el convite será la novia del futbolista Kun Agüero, 'La princesita Karina', una de las protagonistas de la escena musical argentina, y que los novios han pedido que no les hagan regalos y que, a cambio, realicen donaciones a la fundación de Messi, destinada a labores humanitarias. Lo que no se sabe aún es si asistirán o no Gerad Piqué y Shakira, ya que se hablaba de cierta rivalidad entre la colombiana y Antonella. Lo que sí se sabe es que acudirán muchos compañeros de profesión de Messi, entre ellos, Puyol, Busquets y Xavi, que se encuentran en Rosario desde ayer.