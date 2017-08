Moda, videojuegos y más: la televisión de una generación

Hablan de moda, cosmética y actualidad. Hacen reviews de productos y gameplays. Suben música, escriben libros y son los ídolos de millones de niños y no tan niños. Los youtubers son ya la televisión por excelencia de una generación que vive conectada a Internet.

Los españoles más seguidos están vinculados al mundo del videojuego, aunque también suben retos y video blogs de viajes. El canal Vegetta777 de Samuel de Luque con casi diecinueve millones de suscriptores, y Willyrex y The WillyRex de Guillermo Díaz con ocho y doce millones respectivamente, se centran en juegos como Minecraft, shooters y en recomendaciones de otros juegos. ElrubiusOMG, de Rubén Doblas, cuenta con la cifra récord de veinticinco millones de suscriptores, convirtiéndose en uno de los más seguidos de YouTube a nivel mundial. Combina un estilo esencialmente humorístico y disparatado con los gameplays.

Aunque pueda parecerlo por los eventos multitudinarios, el número de suscriptores y la actividad de sus fandoms, no solo hay gamers en el YouTube español. Un público más juvenil que infantil se decanta por los influencers que transmiten a través de sus videos su visión del mundo, así como por los que ofrecen tutoriales de moda o dan consejos personales.

Para todo lo relacionado con el estilismo están canales como Lovelypepa, de la bloguera de moda Alexandra Pereira, Dare to DIY, más enfocado al Do It Yourself, o los canales de la esteticista Patry Jordán, entre los que se encuentran Gym Virtual y Secretos de Chicas, que ofrecen contenidos de fitness el primero y de belleza el segundo.

Borja Luzuriaga, Luzu, es otro de los favoritos en España y en América Latina a través de uno de sus canales: LuzuVlogs. Es en él donde comparte desde vídeos motivacionales (El Camino del Éxito tiene ya casi ocho millones de visualizaciones) hasta conversaciones de tú a tú con sus suscriptores, donde les da consejos y les habla de sus experiencias y su forma de ver las cosas.

No son los que más visitas acumulan, pero sí los más didácticos. También hay youtubers que ayudan a prepararse para el parto, dan ideas educativas para los niños e incluso pequeñas clases para preparar la Selectividad. Uno de los que más destaca en estos contenidos es David Calle, el profesor madrileño finalista del Global Teacher Prize de este año que se ha hecho famoso con Unicoos, su canal, dedicado a hacer de las matemáticas y las ciencias algo accesible. En una línea más familiar está Verdeliss, donde Estefanía Unzu, madre de seis hijos, habla sin complejos del embarazo y la maternidad. Estos son solo algunos ejemplos. Las claves del triunfo de YouTube son su adaptabilidad y dinamismo. Los espectadores ya no se conforman con menos.