Modelo, músico y papá precoz, es un chico con "suerte"

él, rubio platino casi blanco, sonrisa retadora. Ella, ojos verdes y con un aire rockero. Juntos desfilaronde la mano el pasado marzo en la pasarela de Dolce & Gabanna, y juntos anunciaron el bebé que ha nacido esta semana. Él tiene 18 años, y ella 26. Lucky Blue Smith y Stormi Bree Henley son una de las parejas de moda del momento, cuando hace tres meses anunciaron la noticia a sus fans, lo hicieron llenos de emoción. Lucky Blue acumula en sus redes sociales más de 3 millones de seguidores y es uno de los influencers y modelos más jovenes que ha conseguido triunfar por todo lo alto.

Lucky es un it boy, y se le puede definir como la versión masculina de Kendall Jenner, o Gigi y Bella Hadid. Las redes sociales son su hábitat natural y él ha aprendido a desenvolverse con tanta soltura que le debe su fama a ellas. Su cambio de look también fue clave. Cambió su color natural, un rubio ceniza bastante normal, a un color platino deslumbrante. Hay detalles que marcan la diferencia, y este es uno de ellos. Se ha convertido en uno de los modelos más seguidos en todo el mundo. Tanto que las grandes firmas se lo rifan para que desfile para ellos. Entre ellas destacan Fendi, Philipp Plain, Tom Ford, DSquared2, Versace o Marc Jacobs. Y lo ha conseguido solo en un año. Esto se debe, entre otras cosas al enorme poder de influencia que tiene entre los suyos, los millenials y sirve cómo publicidad.

Con su pareja, Stormi, desfilaron en marzo para Dolce & Gabanna antes de anunciar el embarazo

Tiene tres hermanas mayores, y como él, son modelos. Debido a esto, cuando eran pequeños, toda la familia se mudó a Los Ángeles para centrarse en la carrera de la moda. En ese mismo año los cuatro hermanos posaron para una firma fotografiados por Hedi Slimane, ex director creativo de Yves Saint Laurent. Posaron como un grupo de música. Los cuatro hermanos tienen un grupo de surf-rock llamadoThe Atomics. Lucky toca la batería, instrumento que practica desde los once años, al igual que sus inicios en el posado.

El grupo se ha ido abriendo paso poco a poco, y han llegado a actuar en la pasada edición del famoso festival Coachella. Él mismo afirma que la música es su verdadera pasión y es a lo que le gustaría dedicarse de verdad. A veces es capaz de conjugar sus dos profesiones, como sucedió en un evento de H&M donde The Atomics participó para promocionar la marca antes del festival.

Su pareja Stormi Bree Henley, ocho años mayor que él, también es modelo. Ambos forman una pareja muy envidiada, y aunque suelen ser bastantes discretos, suelen compartir fotografías para sus seguidores. Jóvenes, guapos, enamorados. Padres recién estrenado. Lucky Blue está triunfando a los 18 años porque realmente es un chico con suerte.