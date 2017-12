Navidad sin abeto

Mañana es Navidad y, siguiendo con una tradición no escrita, famosos y royals nos felicitan las fiestas con un christmas que, cada vez más, nos llega a través de las redes sociales. Además, las felicitaciones navideñas de este año tienen dos aspectos en común: todas son familiares, y casi ninguna incluye ambiente navideño. A pesar de tratarse de una imagen que pretende conmemorar estas fechas tan señaladas, la moda entre lascelebrities es no incluir ningún motivo navideño ni ninguna decoración festiva en sus felicitaciones. Es como si el Grinch, ese duende verde protagonista de varias películas de Hollywood que odiaba la Navidad y que pretendía robarla, se hubiera apoderado del espíritu navideño de los famosos, no sólo en España, también fuera de nuestras fronteras. ¿Dónde están los abetos, las estrellas, las coronas de flores y las luces de colores?

La familia real inglesa ha sido una de las primeras este año en compartir sus mejores deseos para estas fiestas. El príncipe de Gales y su esposa, la duquesa de Cornualles, aparecen en primer plano y vestidos de gala en la foto que han distribuido, aunque ni rastro de abeto o muérdago. Los duques de Cambridge, por su parte, muy conjuntados en azul pastel, posan sonrientes con sus dos pequeños, Jorge y Carlota, en una estampa de estudio que bien podría servir como foto de familia, pero ciertamente poco navideña. Tomada a principios de año y en la que la princesa Catalina no muestra ni rastro de su embarazo, la imagen se queda un poco desfasada y no transmite ni mucho menos ningún ambiente festivo. En ella, la princesa Catalina sigue los pasos de nuestra reina Letizia rescatando su look de dos piezas más favorecedor, un diseño de Catherine Walker -una de las firmas habituales en su armario- que ya llevó durante una visita a Holanda realizada en 2016.

Siguiendo con miembros de la realeza, Victoria de Suecia tampoco se ha fotografiado precisamente frente a la chimenea, eso sí, su felicitación es una de las más invernales. En plena nevada y con toda la familia ataviada con ropa de esquí, la heredera del trono sueco posa junto a su marido Daniel y sus dos hijos, Estela y Óscar. Cabe destacar lo vivaracha que es Estela, pues en todas las fotos sale sonriendo y haciendo gracietas a cámara.

Como cada año por estas fechas, el clan Kardashian marca tendencia con un posado familiar, que se ha convertido en tradición. Pero el de este año está siendo algo diferente pues, como si de un calendario de Adviento se tratara, Kim Kardashian ha ido subiendo desde el pasado día 5 cada día una imagen de esa postal que se completará por fin mañana. Una foto navideña por fascículos, aunque en la última -difundida ayer- tampoco se aprecia ni rastro de adorno navideño alguno, la moda este año. El colmo: Mark Wahlberg, quien ha felicitado las navidades con toda la familia en bañador y a bordo de su yate. Envidia dan bastante, pero de Navidad, nada.