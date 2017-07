Nieves Álvarez sigue teniendo su sitio en París

Tenía poco más de 20 años cuando los mejores diseñadores apostaban por ella en sus grandes citas internacionales. De Dior a YSL pasando por Giorgio Armani... todos querían tener a Nieves Álvarez mostrando sus últimas colecciones.

Aunque hace tiempo que se bajó de las pasarelas para dar el relevo a las nuevas generaciones y volcarse en su faceta de madre de familia numerosa, Nieves no puede ver la moda de lejos. Sigue vinculada a ella no sólo como presentadora del programa de TVE Flash Moda, sino también como empresaria, ya que desde hace años tiene su propia línea de ropa infantil (N+V) y si se tercia, no duda en volver a calzarse unos tacones y lucir un escote de infarto para regresar a la pasarela.

Esto es, precisamente, lo que ha pasado en la Semana de la Alta Costura de París, en la que la top madrileña ha hecho suyo el refrán de 'La que tuvo, retuvo'. La top no supo decir que no a la invitación que le hacía el diseñador Stephane Rolland, con el que entabló una gran amistad en sus años como modelo. Nieves pasó de ser su musa a su amiga y por eso el modista volvió a confiar en ella para mostrar los diseños de su colección otoño invierno 2017/18. La modelo mostró los impresionantes escotes de una colección que vuelve a tener los tonos neutros, sobre todo los blancos y negros, como protagonistas.

Si Duyos el pasado febrero cerró con Nieves el desfile con el que celebraba sus 20 años en el mundo de la moda, ahora ha sido Rolland el que ha querido decir que la madrileña, pese a que podría ser la madre de algunas de las modelos actuales, sigue teniendo su rincón reservado en las mejores pasarelas del mundo.