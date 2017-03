Nike crea una hiyab para deportistas musulmanas y enciende las redes

La firma deportiva Nike ha querido seguir la senda de otras marcas como Mango o D&G lanzando ropa pensada para la mujer musulmana, aunque su producto parece que no está siendo recibido con la misma aceptación. Nike ha sacado la Hiyab Pro, un pañuelo pensado para facilitar la participación de la mujer musulmana en competiciones deportivas. La prenda, que está aún fase de lanzamiento y no llegará a las tiendas hasta la primavera del próximo año, ha sido diseñada con un tejido fino y perforado que evita el calor de las deportistas y garantiza su fijación al rostro a pesar del movimiento, lo que ha sido considerado un logro por las deportistas musulmanas. Aunque no todo el mundo ve esta Hiyab Pro con los mismos ojos, ya que en los últimos días a la firma le han llovido las críticas en las redes sociales con comentarios que lamentan su "oportunismo" y su intromisión. "Capitalizar el patriarcado islámico poniendo su marca en un casco de castidad", se lamentaba un usuario de Twitter y otro añadía: "Nike con su hiyab de competición, supongo que el cinturón de castidadreglamentario estará al caer".