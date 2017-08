Noches estivales

La playa puede agotar, sobre todo con los niños y hay que cargar con la sombrilla, sillas, toallas y juguetes. Después al llegar a casa y quitarnos toda la arena y la sal pegada en la piel, no apetece quebrarnos la cabeza pensando qué cocinar. Arréglate y sal a disfrutar de una buena cena en un o de los miles de chiringuitos que hay por las playas españolas. Si tampoco tienes ganas de pensar qué ponerte, fíjate en nuestra propuesta.

Un vestido cómodo, en este caso te proponemos uno de cuadros vichy, el estampado clásico del verano. Los complementos son lo que aportan valor al look. Nosotros apostamos por los pendientes de aro, sencillos y elegantes. Unas alpargatas con un poco de tacón es el zapato ideal. El bolso es una de lo más importante, siempre ha de combinar, y si puede aportar un toque diferente y divertido, mucho mejor. No te olvides tampoco del maquillaje, unos labios rojos y una cara lavada para resaltar el moreno es lo mejor. La piel hay que cuidarla de manera más conciencuda durante estos meses, así que no te olvides echarte crema o serúm para darle luz y que puedasbrillar en las noches de verano.