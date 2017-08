Obama quiere que Will Smith lo interprete en el cine

Si algún día la biografía de Barack Obama se llevase al cine el ex presidente estadounidense tiene claro qué actor le gustaría que le interpretase: Will Smith. En una entrevista el actor ha contado que una vez le comentó a Obama que le gustaría meterse en su piel y obtuvo una respuesta inesperada y afirmativa. "Me dijo que creía que tenía las orejas suficientes para interpretar el papel", ha asegurado Will en el divertido programa Carpool Karaoke de James Corden, uno de los más vistos de Estados Unidos.