Origen: Los Ángeles; destino: Málaga

Llegó la hora de las malagueñas. Aunque el furor por NYX se extiende por el resto de Andalucía, España y el mundo. La marca de los labiales más deseados y de las sombras apetecibles que vemos en los tutoriales beauty de Youtube inaugura hoy su nueva tienda en Málaga, la décima apertura desde su aterrizaje en España en noviembre del 2015. Como ocurrió el pasado mes de octubre en Sevilla se ha desatado un auténtico furor con el evento, alimentado y cuidado con mimo en las redes sociales durante las últimas semanas, y la cola en la calle Marqués de Larios 1 supera todas las expectativas. La hora prevista de apertura es a las 10 horas y ninguna de las makeup lovers malagueñas quiere quedarse sin el tradicional neceser de la firma con productos de regalo para las 250 primeras compras de hoy, una promoción que se repetirá mañana sábado. Una garantía para nuestra wishlist navideña a pocas horas de la llegada de Papá Noel con una colección profesional de maquillaje de más de 1.500 referencias a precios asequibles. Algunos de los best sellers de la marca como sus bases, paletas de contouring, strobing, brochas, sprays fijadores, sombras y sus más de 650 tonos de labiales, entre ellos los tan de moda glitters para estas fiestas, hacen que decidirse se acabe convirtiendo en todo un reto.

"El maquillaje es lo que tú quieras que sea, sirve de estímulo para mostrar cualquier yo que lleves dentro. No hay límites ni reglas, solo hay una cantidad infinita de opciones para experimentar con él. El maquillaje se convierte en una experiencia que no entiende de géneros ni de etnias, que invita a romper las reglas convencionales y a dejarse llevar por el deseo personal de transformarse… Nace un nuevo concepto de belleza"; éste es el mensaje que quiere transmitir NYX Professional MakeUp a las chicas andaluzas. La marca, que actualmente pertenece al Grupo L'Oréal, nació en Los Ángeles (California) en 1999 de manos de la beauty junkie Toni Ko. A pesar de que empezó su andadura por los circuitos más profesionales sus productos eran accesibles para el gran público así que pronto se perfiló la verdadera vocación de la marca, que comenzó con la inspiración artística, un solo producto y una visión. Su estrategia es clara: En un momento en lo que todo es digital, las beauty junkies y makeup lovers utilizan las redes sociales para encontrar nuevos productos de maquillaje, experimentar con él y aplicar las últimas tendencias. Así, su línea de trabajo les ha llevado a ser número 1 en maquillaje en Instagram, la más mencionada en YouTube y con mejor share of engagement. Famosos son sus regram y en España resulta incluso cotidiano seguir la pista a todas sus novedades y consejos a través de #nyxcosmetics_es.

NYX, nombre de la diosa griega que gobernaba la noche y simboliza la belleza y el poder, es la marca líder en la industria masiva de cosméticos de color, se define por una calidad excepcional con ricos pigmentos y alta rentabilidad. Con una gama de cosméticos clásicos, estacionales y a la última, la firma es un must have de los amantes de la belleza y maquilladores profesionales. Si bien su sede está en Los Ángeles, NYX es ya una marca global disponible en más de 70 países. No hay duda de que a las amantes del maquillaje de Málaga les tocó el Gordo ayer con su nueva tienda, la segunda en Andalucía.