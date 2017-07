Pasaré el verano en Madrid haciendo teatro"yon gonzález

Se dio a conocer muy joven en la pequeña pantalla con series como SMS o El Internado y pronto se convirtió en uno de los actores más deseados de nuestro país. Acaba de terminar de rodar la segunda temporada de la exitosa serie Las Chicas del Cable y en enero empezará con la tercera temporada. Ahora se estrena en el teatro con la tragedia griega Antígona, dirigida por Miguel del Arco. Al contrario que el resto, se va de vacaciones en septiembre, pero entre proyectos, saca hueco para disfrutar con amigos de convocatorias estivales como el Mad Cool o el festival de Ron Barceló. Hoy nos habla de sus planes de verano, sus proyectos y gustos.

-Le hemos visto divirtiéndose en otros festivales este verano, ¿cuál es la siguiente parada?

-Pues la verdad que ya no iré a ningún sitio más. El resto del verano estaré trabajando mucho. Voy a hacer Antígona en el Teatro Pavón Kamikaze en Embajadores en Madrid con Miguel del Arco. Así que nada, el verano se plantea haciendo teatro. A parte de este festival, va a ser que hasta septiembre no tendré ningún plan.

-¿Y alguna escapada los fines de semana?

-Bueno, iré a ver a mis padres algunos días. Subiré al norte para estar con ellos, descansar un poco y coger fuerzas para seguir trabajando. Cuándo esté de vacaciones sí que organizaré algún viaje más largo.

-¿A qué destino le gustaría visitar este año?

-Me gusta mucho Marruecos, su luz, los colores, el ambiente. Así que en un momento dado al mejor iré allí a pasar unos días, no sé todavía que voy a hacer. La verdad que España también me encanta, tenemos lugares y paisajes que hay que aprovechar para visitar. Lo que tengo claro es que iré a un sitio de costa seguro. Me encanta la playa, pero ahora mismo toca disfrutar del festival

-¿Qué expectativas tiene del festival?

-Lo principal es sudar bailando y darlo todo. Vienen DJ´s muy interesantes, me encanta la música y disfruto mucho con ella. Espero que esta noche sea una noche de gozar en la pista.

-¿Es muy de salir por la noche o prefiere otros planes?

-La verdad es que no soy mucho de salir. Prefiero quedarme en casa o hacer algún plan más tranquilo. Pero eso sí, cuando salgo, salgo de verdad e intento darlo todo por la noche.

-¿Cuál es su plan perfecto para el verano?

-Pues la verdad me encanta hacer deporte. Ahora mismo estoy practicando kitesurf y parapente. Es muy divertido y engancha, estoy terminando un curso, ya que es un deporte muy técnico y hay que aprender bien cómo hacerlo. Y por supuesto tengo suerte de no tener miedo a las alturas para poder disfrutar. También me gustan muchos los coches, la mecánica, es otra de mis pasiones. Entre el deporte y esto, no tengo mucho tiempo para nada más. Además escucho mucha música, que me ayuda a desconectar.

-¿Qué tipo de música escucha más?

-Ahora mismo mi grupo preferido es Moderat, es una unión con el cantante de Apparat y me encantan su estilo y cómo suenan. Los escuché en el Mad Cool y me enganché. Los escucho continuamente.

-Además del deporte, ¿en verano se suele cuidar más que en otras épocas del año?

-La verdad es que procuro beber suficiente agua y líquidos, en España hace mucho calor y hay que protegerse. También me gustan las comidas típicas del verano como el gazpacho, es maravilloso, y creo que es perfecto para estar fresco y, además, es sano.

-Después de las vacaciones, ¿qué proyectos tiene?

-Tengo muchísimo trabajo la verdad, la semana pasada terminamos de rodar la segunda temporada de Las Chicas del Cable y ya hemos firmado para la tercera temporada que empezaremos a grabar en enero. También surgirán más proyectos. Así que tengo cosas que hacer, no me puedo quejar.