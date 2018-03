Paula y Bustamante hacen oficial su divorcio

Paula Echevarría y David Bustamante anunciaron ayer que ya han firmado el divorcio. A través de un comunicado conjunto, la actriz y el cantante confirman su divorcio de "mutuo acuerdo y desde el cariño y el respeto que nos tenemos", como señalan en un comunicado que publica ¡Hola!

Bustamante también ha concedido una entrevista en exclusiva a dicha revista en la que aclara que "ya está todo firmado". Poco más de un año después de que pusieran fin a su convivencia, el artista habla por primera vez largo del tema en un reportaje realizado en su nuevo ático de Madrid. "No ha hecho falta ningún juez", explica, "Hemos sido nosotros. Nos hemos puesto de acuerdo en todo. Yo he seguido durante todo este año, sin que nadie me lo diga, contribuyendo a las cargas comunes. Considero que he sido generoso".