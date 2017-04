Paula Echevarría se derrumba ante la prensa

La presentación del nuevo perfume de Paula Echevarría, Sensuelle, el miércoles cobró un nuevo significado convirtiéndose en un evento repleto de flashes y cámaras ávidos de captar las primeras imágenes de la actriz tras el anuncio de su reciente separación de David Bustamante, aún sin confirmar por parte de los protagonistas. Tanta fue la presión que hubo incluso discusión entre los periodistas allí reunidos y Paula no pudo evitar abandonar el lugar entre lágrimas, para volver luego y seguir atendiendo a los medios.

"Estoy muy nerviosa, estoy acostumbrada a las cámaras, pero esto impone", dijo la intérprete, que se resistió a hablar sobre su matrimonio pidiendo respeto por la hija que comparte con el cantante cántabro, la pequeña Daniella.

Pero el ánimo de Paula hizo evidente la separación, y que esta vez todo ha ido más allá de una de las muchas crisis que ha atravesado la pareja a lo largo de doce años de unión: "Pasan cosas en mi vida y en mi casa, como en todas, pero si alguna vez pasa algo de lo dicho, lo sabréis", manifestó echando balones fuera.

Una afectada Echevarría, que luchaba por mantener la compostura, agradeció el cariño de la prensa y pidió comprensión: "No voy a pronunciarme". No, al menos, hasta que David y ella puedan encontrar tiempo para hablar. Volvió a incidir en lo que dijo en sus primeras manifestaciones al respecto, en un centro comercial, el pasado lunes: "El tiempo dirá", dejando la puerta levemente abierta a una reconciliación. "Cuando pasan estas cosas paso con ellas día y noche. Somos personas adultas y sabemos lo que hay", dijo. "David y yo nos queremos muchísimo", insistió. "No habrá imágenes con otros hombres, ni portadas anunciando nada", zanjó. Su cara dijo lo que sus palabras sólo dejaron caer.