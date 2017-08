Paula Echevarría y los 40 (años)

Hace unos días Paula Echevarria comentó en su perfil de Instagram que agosto es su mes favorito, entre otras cosas porque es su cumpleaños. En esta ocasión es especial porque sopla las velas de una cifra redonda, los cuarenta. Hasta una conocida revista de moda le ha dedicado cuatro portadas para celebrar su aniversario y demostrar que la edad que estrena la actriz ya no es lo que era. Tener cuarenta años ahora es sinónimo de energía, vitalidad y de renovarse. Solo hay que fijarse en la asturiana para comprobarlo. Los últimos meses no han sido fáciles para ella. Ha sido el centro de todas las miradas por su sonada separación de David Bustamante. En los eventos a los que ha acudido por trabajo y en los acontecimientos personales como la Primera Comunión de su hija Daniella ha demostrado su profesionalidad, elegancia y saber estar. Nunca ha perdido la sonrisa. Ahora se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su familia y sus amigos. Marbella, Cádiz o Asturias han sido algunos de los destinos elegidos por Paula para desconectar. Hoy celebrará con sus más allegados su día más especial, en el que no le faltarán muestras de cariño. En su día a día es habitual compartir con sus seguidores fotografías de sus días de descanso en las que siempre aparece impecable. Las marcas siempre quieren contar con ella como imagen, porque todo lo que recomienda es un éxito asegurado. La actriz sigue siendo la it girl por excelencia de nuestro país. Los cuarenta no están reñidos con las ganas de vivir, con cuidarse y con el estilo.

Además de Paula hay otras actrices españolas que son un claro ejemplo de que llegar a los cuarenta puede ser sinónimo de éxito y bienestar. Elsa Pataky cumplió cuarenta y un años hace unos días. La actriz es una de las que demuestra que los cuarenta son los nuevos treinta. De hecho se encuentra en un mejor momento personal y profesional que cuando se dio a conocer en Al salir de clase hace ahora veinte años. Otra que da buena cuenta de ello es Paz Vega. En sus redes sociales no deja de subir imágenes de sus vacaciones en las que se muestra estupenda a los cuarenta y uno. La sevillana continúa cosechando éxitos tanto en el cine como en la televisión y lucha cada día por triunfar en Hollywood. Una de las actrices más exitosas de la industria cinematográfica es Penélope Cruz. La mujer de Javier Bardem tiene cuarenta y tres años y no para de trabajar tanto en el cine y en la televisión como detrás de las cámaras y como diseñadora. Fuera de nuestro país hay otras compañeras de profesión que comparten edad con las españolas y que se sienten más jóvenes que nunca. Kate Winslet, Reese Witherspoon, Diane Kruger o Amy Adams son algunas de las que pertenecen a este grupo que marca tendencia y es un ejemplo de que cambiar de década es positivo si la actitud es buena.