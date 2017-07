Paula Vázquez se lía de nuevo en las redes

La presentadora ha criticado una portada que ha publicado un periódico deportivo a raíz del triunfo de la nadadora Mireia Belmonte en los mundiales de natación. Paula considera que el trato que el medio le ha dado a la deportista es machista por no tratar igual a las mujeres que a los hombres cuando consiguen un triunfo. La opinión de la presentadora se convirtió ayer en uno de los temas más comentados del día en las redes sociales. Hubo seguidores que le mostraron su apoyo incondicional y compartían su opinión y otros que pensaban que a la gallega el tema se le había ido de las manos y que estaba exagerando. Ella no ha dudado en responder a algunos de los usuarios de la red social defendiendo su pensamiento. Esta no es la primera vez que Paula la lía en las redes, la primera fue cuando sin darse cuenta publicó su número de teléfono.