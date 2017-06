Paula aclara su situación sentimental

Paula Echevarría se ha mostrado más molesta que nunca con la prensa. Está harta de que la relacionen con el empresario venezolano Nicolás Thot a raíz de las declaraciones que hace casi dos semanas lanzó en Telecinco la periodista Marisa Martín Blázquez. A pesar de que la actriz hizo una llamada al programa para desmentirlo, lo cierto es que el rumor ha seguido latente desde entonces y hasta el empresario ha tenido que salir a la palestra diciendo que no tiene nada con la protagonista de Velvet. Ahora es Paula la que ha querido hablar alto y claro sobre su situación y ha asegurado que el rumor es "absolutamente falso" y "sin fundamento". "Basta ya. Estoy cansada. Tengo paciencia, pero no tanta. Nunca podrán tener una imagen ni con un venezolano ni con un español porque no existe nadie en mi vida. ¿Que hay fotos? ¡Que las saquen!", dijo indignada al televisivo Aurelio Manzano.

La actriz pidió a los medios que sean valientes cuando aporten datos que hablen sobre su vida. "Odio las mentiras. Llevo tres meses escuchando una tras otra. Tengo una familia y, sobre todo, una hija que escucha todo. Me gustaría que cuando hablen den datos y sean valientes y no se amparen en un supuestamente o hipotéticamente. No tengo nada que ocultar".

Paula quiso aclarar de qué conoce al empresario venezolano. "No somos amigos aunque nos seguimos por internet", dijo a la vez que subrayaba que sólo había coincidido con él dos veces en su vida ("una en el cumpleaños de José Azín, que es la foto en la que aparecemos junto al cumpleañero" y otra tras el final de Velvet). "No entiendo cómo han podido inventar esta historia", recalcó.

A diferencia de otras ocasiones, Paula Echevarría sí se pronunció sobre el momento que atraviesa su relación con David Bustamante. "No hay nada decidido", dijo desmintiendo el rumor que asegura que en los próximos días la pareja emitirá un comunicado conjunto anunciando su separación.