Paz Vega: "Soy esclava del público, pero eso es precioso"

En su número de marzo, la revista Elle publica una extensa entrevista con Paz Vega (Sevilla, 1976) con motivo de su regreso a España, después de una década en Los Ángeles. Comprometida, cercana y auténtica, la actriz derrocha energía y habla sin tapujos de sus ideales, sus nuevos proyectos profesionales, su familia y la importancia del paso del tiempo. "Conforme maduras les das prioridad a las cosas que importan. Ahora me doy cuenta de que los momentos pasan, por eso los vivo al cien por cien", asegura.

Con 42 años recién cumplidos, la sevillana se encuentra inmersa en dos grandes proyectos: la segunda temporada de The OA, una serie exclusiva de Netflix, y Fugitiva, ficción de TVE en la que interpreta a una mujer fuerte, atrevida y con la que siente identificada. "Este arte, al igual que la literatura, nos muestra otros mundos y nos enseña lecciones tan preciosas como que podemos transformar nuestra realidad". Y añade: "En mi profesión eres esclava del público, pero eso es precioso. Trabajo para gustar y hacerlo muy bien o, por lo menos, para no dejar a nadie indiferente. Que, al acabar de ver mi trabajo, les haya pasado algo, aunque sea que me hayan odiado".

Detrás de las cámaras, Paz se ha involucrado de lleno en el movimiento Time's Up, contra el acoso sexual en la industria del cine ("entre todas hemos encontrado una voz común para decir ¡basta!"). "Cuando nuestras hijas cumplan 30 años veremos los resultados de nuestra lucha feminista. Lo importante es que las nuevas generaciones estén limpias de mentalidad machista y que, en el futuro, ellas eduquen a sus propios descendientes en la igualdad sin tener que pensarlo dos veces, como hacemos nosotras". También ejerce de nueva musa del diseñador Hannibal Laguna, que celebra tres décadas en el mundo de la moda: "Es mi amigo y confidente, un alma sabia que lo comprende todo", afirma sobre el modisto.

Casada con Orson Salazar y madre de Orson, Ava y Lenon, confiesa que cada vez es más consciente de la velocidad a la que pasa todo: "Pienso en mis hijos y me doy cuenta del paso del tiempo, pero no lo veo en mí. Me considero tan niñata como hace 20 años".